Estados Unidos vs. República Dominicana: Fecha, hora y dónde ver el Clásico Mundial

Estados Unidos y República Dominicana se enfrentarán este domingo en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol en un duelo repleto de estrellas en ambos equipos.

Por una lado estarán jugadores como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Ketel Marte, entre otros.

Por el otro dugout estarán Aaron Judge, Will Smith, Bobby Witt Jr., Cal Raleigh, Bryce Harper y el lanzador será Paul Skenes.

¿Por dónde transmitirán el Estados Unidos vs. República Dominicana?

Estados Unidos – Fox Sports (FS1)

Latinoamérica – Disney+

Hora de juego: 8:00 pm

¿Quiénes serán los lanzadores de Estados Unidos y Dominicana?

Paul Skenes se subirá a la lomita por Estados Unidos. El Cy Young de la Liga Nacional hará su última apertura en el Clásico Mundial en lo que podría ser la apertura más importante de su carrera.

Skenes tendrá una limitación de pitcheos hasta 95 pitcheos, de acuerdo al reglamento del torneo.

El derecho de los Piratas de Pittsburgh vivirá un ambiente diferente a lo que tiene acostumbrado, ante un público que estará a favor de Dominicana y similar a la euforia de playoffs, algo que no ha vivido aún.

Por Dominicana, Luis Severino será el encargado de lanzar ante un lineup ofensivo que conoce muy bien, incluyendo algunos ex-compañeros.

El derecho dominicano ha sido compañero de Aaron Judge y ha enfrentado a toleteros como Kyle Schwarber, Bryce Harper, Bobby Witt Jr. entre otros.

La ofensiva de Dominicana es uno de las mejores y viene de derrotar por la vía del knockout 10-0 ante Corea del Sur.

En cuatro de los cinco juegos que han tenido han anotado 10 o más carreras. El único juego que no anotaron 10 carreras fue ante Venezuela, en la victoria 7-5 para llevarse el Grupo D.

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