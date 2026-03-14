Clásico Mundial: ¿Cuántas veces han jugado Estados Unidos y República Dominicana?

El Clásico Mundial de Béisbol tiene lista su primera semifinal con un gran duelo entre Estados Unidos y República Dominicana.

Dos de los grandes favoritos al título se enfrentarán este domingo en el Loan Depot Park de Miami.

Dominicana llega de forma invicta y tras derrotar por knockout 10-0 a Corea del Sur, mientras que EE.UU ganó 5-3 este viernes en el Daikin Park de Houston.

Este será el cuarto duelo entre Dominicana y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Los dominicanos tienen la ventaja con dos victorias y una derrota, por lo que USA buscará igualar en esta edición.

Así han quedado los duelos entre Dominicana vs. Estados Unidos en Clásico Mundial

Los dominicanos y estadounidenses se enfrentarán por primera vez desde el Clásico Mundial de 2017. En esa edición se enfrentaron en dos ocasiones, incluyendo una en segunda ronda.

La primera vez que se enfrentaron fue en la edición de 2013 en la Segunda Ronda. Dominicana terminó llevándose el encuentro 3-1 y quedó encaminado hasta la final para llevarse su primer título.

El único integrante activo de ese equipo campeón es el veterano y primera base Carlos Santana. Nelson Cruz, quien fue jugador en esa edición, es ahora el gerente general del equipo.

La última vez que se midieron fue en el Petco Park de San Diego, con victoria para EE.UU. Las dos ocasiones que se han enfrentado en segunda ronda, el equipo que se lleva la victoria ha terminado conquistando el título.

Ambos equipos tienen un campeonato del Clásico Mundial y están en el segundo puesto detrás de Japón.

14/3/2013 – Dominicana 3-1 Estados Unidos (Segunda Ronda)

11/3/2017 – Dominicana 7-3 Estados Unidos (Primera ronda)

17/3/2017 – Estados Unidos 6-3 Dominicana (Segunda Ronda)

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