Estados Unidos se cita con República Dominicana en semifinales tras derrotar a Canadá

Estados Unidos sufrió hasta el final para vencer este viernes a Canadá por 5-3 y meterse en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, donde le espera la temible República Dominicana.

Team USA advances to the #WorldBaseballClassic semifinals for the 4th time! pic.twitter.com/a0vyfRjwGU — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Los dirigidos por Mark DeRosa atravesaron enormes apuros para pasar la fase de grupos, tuvo con el corazón en un puño a los 40,000 aficionados de Houston en las últimas entradas por la amenaza de remontada canadiense.

El abridor Logan Webb fue uno de los más destacados del encuentro, tras lanzar 4.2 entradas de cuatro hits, sin carreras y con cinco abanicados.

Logan Webb twirls a scoreless outing for Team USA! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/e3bB2lRZta — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Por su parte, Un jonrón de dos carreras de Bo Naylor en el sexto inning colocó a Canadá a sólo dos anotaciones.

BO NAYLOR SECOND-DECK HOMER!



Team Canada creeps closer 👀 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/hR2VpaaqsL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Con Aaron Judge y el resto del ataque sin pólvora, tuvo que ser el cuerpo de relevistas estadounidenses, especialmente David Bednar, los que resguardaran la victoria de los locales.

Estados Unidos tendrá que elevar sus prestaciones el domingo en el duelo de pesos pesados de Miami ante República Dominicana, la ofensiva más poderosa del torneo.

República Dominicana noquea a Corea del Sur

Corea del Sur se presentaba como una gran interrogante ante el trabuco República Dominicana que tiene los ánimos en las nubes del Clásico Mundial de Béisbol, pero resultó en un rival que no estuvo ni cerca de ofrecer peligro ante los bates y el buen pitcheo caribeño.

Con buen corrido de bases, bateo oportuno, paciencia en el plato y un Cristopher Sánchez del nivel de Cy Young la tropa quisqueyana aplastó por 10-0 en siete entradas a su rival asiático en el choque que abrió los cuartos de final del certamen.

Con los dominicanos delante 7-0 en el séptimo, el emergente Austin Wells despachó un cuadrangular con dos compañeros en bases que terminó el encuentro, el segundo nocaut que propina la plantilla de Albert Pujols en el torneo, tras liquidar por la misma vía a Países Bajos, el domingo.

A matchup for the ages ⚾️🍿



Team USA 🇺🇸 vs. Team DR 🇩🇴 pic.twitter.com/vvcMO2Q0gB — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Paul Skenes posible abridor de EE.UU.

El periodista Jeff Passan reveló en el Pat McAfee Show que el manager estadounidense, Mark DeRosa utilizará a Paul Skenes como abridor versus los quisqueyanos.

“Skenes se enfrentará a Dominicana por un puesto en la final. ¡No hay nada mejor que eso! Por eso la gente adora este torneo”, citó Passan.

El as de Pittsburgh Pirates y ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2025 sería el encargado de retar a la mejor ofensiva de lo que va de Clásico Mundial, misma que ha descargado 14 cuadrangulares, igualando la marca histórica del evento, en apenas cinco desafíos.

Quien también ganara el Novato del Año del viejo circuito en 2024 se estrenó oficialmente con su país el pasado lunes al blanquear durante 4.0 episodios a México, cediendo apenas un sencillo y regalando un boleto, pero ponchando a siete.

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