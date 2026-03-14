UEFA y Conmebol posponen decisión sobre sede de Finalissima

La UEFA y la Conmebol decidieron posponer al sábado la decisión sobre cuál será la sede de la Finalissima entre Argentina y España.

Según medios argentinos, Tapia y el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, propusieron realizar el partido en Portugal, Inglaterra o Italia.

Los representantes de ambas confederaciones volverán a reunirse este sábado para establecer la locación y la fecha pautada originalmente para el 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar, el cual entró en un limbo por la guerra en Oriente Medio.

No habrá definición esta noche sobre la Finalissima.

UEFA y CONMEBOL quedaron en definir mañana. — Gastón Edul (@gastonedul) March 13, 2026

El jueves, Tapia había expresado, en declaraciones a la prensa que se mostraba interesado en que el encuentro se jugara en Argentina.

Sus comentarios se produjeron después de que el estadio del Real Madrid apareciera como nueva opción para el partido.

Conflictos bélicos en Irán pararon la realización de la Finalissima

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Qatar, el partido ha estado en el aire.

Poco después del inicio de la ofensiva bélica la Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) anunció el aplazamiento de todos sus torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

El pasado lunes, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, informó que la decisión sobre la disputa de la Finalissima debía tomarse en las siguientes 48 horas.

“Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima, para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un período muy corto de tiempo os vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva”, declaró.

Además, mostró su solidaridad con los países afectados: “Debemos trasladar nuestra solidaridad a los países, tenemos una relación muy directa con ellos. Qatar, Arabia Saudí y demás. Imaginémonos ellos qué problema no están sufriendo las 24 horas del día”.

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