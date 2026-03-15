6 cosas que jamás deberías llevar en tu cartera

Aunque muchas personas utilizan la cartera para guardar todo tipo de documentos y papeles importantes, expertos en seguridad advierten que algunos de estos objetos pueden representar un riesgo importante en caso de pérdida o robo. Llevar información sensible en la cartera puede facilitar el fraude, el robo de identidad o incluso permitir el acceso a cuentas personales.

Por eso, es importante revisar qué se guarda diariamente en la cartera y evitar transportar documentos que no son realmente necesarios.

1. Tarjeta del Seguro Social

Uno de los documentos más delicados que se pueden llevar en la cartera es la tarjeta del Seguro Social.

Este número es una pieza clave de información personal que puede ser utilizada para abrir cuentas o solicitar créditos.

La experta en seguridad Velasquez advierte que portar este documento suele ser innecesario en la vida cotidiana.

Según explica: “Alguien puede solicitar tarjetas de crédito a tu nombre y potencialmente arruinar tu historial crediticio”.

2. Pasaporte

Aunque el pasaporte puede utilizarse como documento de identificación, los especialistas recomiendan no llevarlo en la cartera a menos que sea realmente necesario, como durante viajes internacionales.

Además del riesgo de perderlo, los expertos señalan que los pasaportes robados pueden terminar siendo vendidos en mercados ilegales en internet.

Velasquez señala: “Si estamos hablando de minimizar riesgos, yo elegiría llevar solo una forma de identificación”.

3. Tarjetas bancarias innecesarias

Llevar varias tarjetas bancarias también puede aumentar los riesgos si la cartera se pierde o es robada.

En el caso de las tarjetas de débito, el peligro es mayor porque el dinero puede retirarse directamente de la cuenta bancaria.

Velasquez advierte que cuando ocurre un uso fraudulento, el dinero desaparece inmediatamente de la cuenta.

Además explica: “Y si es el primero del mes y dices ‘tengo que pagar la renta o mi hipoteca’, has perdido acceso a tu dinero”.

Aunque los bancos suelen investigar los casos y reembolsar los fondos temporalmente, existe la posibilidad de que vuelvan a retirar el dinero si determinan que el reclamo no procede.

4. Recibos antiguos

Guardar recibos viejos en la cartera puede parecer inofensivo, pero también puede facilitar ciertos tipos de fraude.

Los delincuentes pueden utilizar datos que aparecen en los recibos para hacer llamadas de engaño más convincentes.

Velasquez explica: “Los actores maliciosos que utilizan la ingeniería social como táctica usarán la información de los recibos para darle legitimidad a una llamada telefónica”.

Con datos como el nombre de la tienda, el tipo de compra o los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, los estafadores pueden fingir ser del banco y tratar de obtener información confidencial.

5. Llaves de repuesto

Guardar una llave extra de la casa en la cartera también puede representar un peligro.

Si la cartera contiene además una identificación con dirección, un ladrón podría utilizar esa información para localizar el domicilio y entrar a la vivienda.

En ese caso, la combinación de la llave y la dirección facilita el acceso directo al hogar.

6. Contraseñas escritas

Otra práctica que los expertos consideran peligrosa es llevar contraseñas escritas en papel dentro de la cartera.

Aunque recordar todas las contraseñas puede ser complicado, anotarlas en un papel o una nota adhesiva dentro de la billetera facilita que alguien pueda acceder a cuentas personales si la cartera se pierde.

Velasquez advierte que este hábito es más común de lo que parece y recomienda evitarlo.

La especialista señala: “Me cuesta mucho pensar que realmente necesites todas tus contraseñas en todo momento y en todos los lugares a los que vas”.

Revisar regularmente el contenido de la cartera y eliminar documentos innecesarios puede ayudar a reducir riesgos y proteger mejor la información personal.

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