Conan O’Brien abrió los Premios Oscar 2026 con un fragmento en español

Conan O’Brien abrió la 98.ª edición de los Premios Oscar este domingo en el Dolby Theatre de Hollywood con un monólogo que incluyó un mensaje en español. El fragmento, dirigido a la audiencia latina, llegó al cierre de su intervención inicial y fue uno de los momentos más comentados desde el inicio de la ceremonia.

“Han sido tiempos muy caóticos. En momentos como este es que yo creo que los Oscar son importantes; cada película que nosotros nombraremos es el producto del trabajo de miles de personas que hablan diferentes lenguas. Vamos a celebrar esta noche“.

El peso de las palabras en el momento actual

La referencia a “miles de personas que hablan diferentes lenguas” no es un dato menor en el contexto de Hollywood. De acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Entretenimiento (IATSE), una parte significativa de los trabajadores técnicos y de producción en Los Ángeles (electricistas, carpinteros, personal de catering, conductores, crew de sets) son de origen latino o inmigrante. Son parte invisible de cada película que se proyecta en pantalla.

El mensaje llegó además en uno de los momentos de mayor presión para la comunidad latina en Estados Unidos. En los meses previos a la ceremonia, operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se intensificaron en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, generando incertidumbre en miles de familias. La tensión estuvo presente incluso en la alfombra roja: un grupo de figuras de Hollywood llegó a la ceremonia con mensajes en sus atuendos en contra de las políticas migratorias.

O’Brien no mencionó explícitamente la política migratoria, pero su frase fue recibida con aplausos en el teatro y circuló rápidamente en redes sociales durante la transmisión.

Qué más dijo O’Brien en su monólogo

El resto del monólogo combinó chistes sobre la industria con referencias a la actualidad. O’Brien bromeó sobre el CEO de Netflix, sobre la alerta del FBI respecto a posibles ataques con drones iraníes durante la ceremonia, y sobre la inteligencia artificial. También apuntó a Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor por “Marty Supreme”, quien semanas antes había dicho públicamente que “a nadie le importa” el ballet y la ópera. La respuesta de O’Brien fue directa: “Esta noche hay muchas medidas de seguridad. Hay preocupación por posibles ataques de los círculos del ballet y la ópera… simplemente están enojados porque no mencionaste el jazz”.

El número con el que arrancó la gala

Antes del monólogo, O’Brien protagonizó un segmento pregrabado en el que aparecía caracterizado como la tía Gladys, personaje de “Weapons” interpretado por Amy Madigan. Con ese disfraz recorrió recreaciones de los sets de varias películas nominadas antes de entrar al teatro. Madigan ganaría esa misma noche el Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Una ceremonia con la comunidad latina en el centro

El mensaje de O’Brien no fue el único momento de la noche en que la presencia latina tuvo visibilidad. Wagner Moura, actor brasileño nominado a Mejor Actor por “One Battle After Another”, fue uno de los presentadores de la ceremonia. Pedro Pascal, de origen chileno, también subió al escenario. Y la película “K-Pop Demon Hunters”, que ganó el Oscar a Mejor Película Animada, contó entre su equipo de animación con el mexicano Cruz Contreras. La industria que O’Brien describió como producto de “miles de personas que hablan diferentes lenguas” lo demostró con nombres propios a lo largo de la noche.

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