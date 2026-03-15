Oscar 2026: Looks de los nominados en la alfombra roja

El Dolby Theatre de Los Ángeles reunió a cientos de artistas para celebrar la noche más destacada del cine: los Premios Oscar 2026. Este evento, desde hace 98 años, premia lo mejor de la industria del cine y reconoce la calidad, excelencia técnica, interpretativa y tecnológica de las cintas que se estrenaron en cines durante el último año.

Si bien se trata de una premiación al cine, también se convierte en un evento de moda. Las celebridades invitadas a los Oscar deslumbran con sus elegantes e imponentes looks en la alfombra roja de los premios de la Academia, previo a la ceremonia. Los artistas posan ante los fotógrafos y lucen sus atuendos, muchos de los cuales suelen ser creación de reconocidas marcas de alta costura. Es por eso que podemos ver en este desfile prendas de marcas como Dior, Valentino, Versace, entre otros.

A continuación te mostramos los looks de varios de los artistas nominados de esta edición.

Emma Stone

Emma Stone nominada a ‘Mejor Actriz’ por su papel en “Bugonia” Crédito: Jordan Strauss | AP

Wagner Moura

Wagner Moura, nominado a ‘Mejor Actor’ por su papel en ‘O Agent Secret’. Crédito: Richard Shotwell | AP

Wunmi Mosaku

Wunmi Mosaku, nominada a ‘Mejor Actriz de Reparto’ por “Sinners”. Crédito: Gregory Bull | AP

Elle Fanning

Elle Fanning, nominada a ‘Mejor Actriz de Reparto’ por “Sentimental Value”. Crédito: Richard Shotwell | AP

Chloe Zhao

Chloé Zhao, nominada a ‘Mejor Dirección’ por “Hamnet . Crédito: Jordan Strauss | AP

Jessie Buckley

Jessie Buckley, nominada a Mejor Actriz por “Hamnet”. Crédito: Gregory Bull | AP

Stellan Skarsgård

Stellan Skarsgård, nominado a ‘Mejor Actor de Reparto’ por “Sentimental Value”. Crédito: Jordan Strauss | AP

Inga Ibsdotter Lilleaas

Inga Ibsdotter Lilleaas, nominada como ‘Mejor Actriz de Reparto’ por “Sentimental Value”. Crédito: Jordan Strauss | AP

Michael B. Jordan

Michael B. Jordan, nominado como ‘Mejor Actor’ por “Sinners”. Crédito: Jordan Strauss | AP

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