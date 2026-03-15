Los Premios Oscar anuncian un empate por séptima vez en su historia

La edición de 2026 de los premios Oscar hizo historia al registrar el séptimo empate en una categoría en los 98 años. Este 2026, en la categoría de ‘Mejor Cortometraje’ ganaron dos nominados: “The Singers’ y “Two People Exchanging Saliva”.

Esta es una situación poco común en los Oscar, solo ha ocurrido siete veces en los 98 años de historia de la premiación.

El presentador anunció que dos cortometrajes ganaron el premio. Primero llamó al escenario a “The Singers” y luego a “Two People Exchanging Saliva”.

En otra prueba de que todo puede pasar esta noche, hubo empate.#Oscars

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La última vez que una situación como esta ocurrió en los premios Oscar fue en el año 2013, cuando “La noche más oscura” y “Skyfall” ganaron en la categoría “Mejor Edición de Sonido”. En esta ocasión, ambas películas vencieron a otros nominados como “Argo”, “The Life of Pi” y “Django Unchained”.

La primera vez que esto ocurrió fue en 1932 cuando Wallace Berry y Fredric March ganaron en la categoría ‘Mejor Actor’ por sus papeles en “The Champions” y “El Dr Jekyll y My Hyde”, respectivamente.

En 1950 ocurrió otro empate en la categoría ‘Mejor cortometraje documental’ con “A chance to live” y “So much for so little”.

En 1960 Barbra Streisand y Katharine Hepburn fueron honradas con el Oscar a ‘Mejor Actriz’ por “Funny girl” y “The Lion in Winter” respectivamente.

En 1987 se registró otro empate en la categoría “Mejor Documental” con “Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” y “Down and Out in America”.

En la categoría ‘Mejor cortometraje de acción real” de 1995 hubo un empate en entre los cortometrajes “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” y “Trevor”.

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