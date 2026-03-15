Premios Oscar 2026: Lista completa de ganadores
"Sinners" fue la película más nominada de esta edición de los premios Oscar, con un total de 16 menciones
Este domingo se celebra la 98.ª edición de los Premios Oscar, la máxima premiación del cine que reconoce lo mejor del cine durante el último año. El Dolby Theatre de Los Ángeles se convirtió en el lugar que recibió a cientos de artistas, actores, técnicos, directores y muchos otros que con su trabajo continúan apostando a la excelencia cinematográfica.
“Sinners”, la película de terror gótico protagonizada por Michael B. Jordan y dirigida por Ryan Coogler, hizo historia como la película más nominada, con un total de 16 menciones. La película “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, cuenta con 13 nominaciones.
Amy Madigan fue la primera ganadora de la noche al llevarse el premio como ‘Mejor Actriz de Reparto’ por su papel en “Weapons”.
Mejor película:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- O Agente Secreto
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor actriz protagonista:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actor protagonista:
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – O Agente Secreto
Mejor actriz de reparto:
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons (GANADORA)
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor actor de reparto:
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor dirección:
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
Mejor guion original:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor guion adaptado:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Mejor canción original:
- Dear Me – Diane Warren: Relentless
- Golden – KPop Demon Hunters
- I Lied to You – Sinners
- Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi
- Train Dreams – Train Dreams
Mejor banda sonora original:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor película internacional:
- O Agente Secreto – Brasil
- It Was Just an Accident – Francia
- Sentimental Value – Noruega
- “Sirat: Trance en el desierto” – España
- The Voice of Hind Rajab – Túnez
Mejor película de animación:
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor película documental:
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor diseño de producción:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor maquillaje y peluquería:
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor diseño de vestuario:
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor sonido:
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- “Sirāt: trance en el desierto”
Mejor edición:
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor fotografía:
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Mejor casting:
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- O Agente Secreto
- Sinners
Mejores efectos visuales:
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Sigue leyendo:
· Michael B. Jordan se posiciona como el favorito a Mejor Actor en los Premios Oscar
· Oscar 2026: Celebridades que han sido vetadas de la Academia
· Premios Oscar 2026: Récords que podrían romperse en esta edición