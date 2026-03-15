EE.UU. reduce casi 80% la tarifa para renunciar a la ciudadanía estadounidense

El Departamento de Estado de Estados Unidos redujo en cerca de 80% la tarifa que deben pagar los ciudadanos que desean renunciar formalmente a su nacionalidad.

La nueva norma, publicada el viernes en el Registro Federal, fija el costo del trámite en $450 dólares, una disminución significativa frente a los $2,350 dólares que se cobraban desde 2015, publicó AP.

La medida entró en vigor ese mismo día.

El Departamento de Estado indicó que la tarifa vuelve así al monto que se aplicaba en 2010, cuando el gobierno comenzó a cobrar por este procedimiento.

Un proceso largo y con varios requisitos

Los solicitantes deben confirmar en repetidas ocasiones, mediante declaraciones escritas y entrevistas verbales ante un funcionario consular, que comprenden las consecuencias de su decisión.

Solo después de esas verificaciones pueden prestar el juramento formal de renuncia, que posteriormente debe ser revisado por el Departamento de Estado.

La tarifa había sido elevada en 2015 de $450 a $2,350 dólares con el argumento de cubrir los costos administrativos del proceso. En ese momento, el número de personas interesadas en abandonar la ciudadanía estadounidense había aumentado de forma considerable.

De acuerdo con AP, ese incremento estuvo relacionado en parte con los requisitos fiscales que Estados Unidos exige a sus ciudadanos que viven en el extranjero, quienes deben declarar impuestos incluso si residen fuera del país.

Estas obligaciones generaron descontento entre muchos expatriados.

El aumento de la tarifa también provocó críticas y acciones legales de organizaciones como la Asociación de Estadounidenses Accidentales, con sede en Francia.

El grupo representa principalmente a personas que viven en otros países y que poseen ciudadanía estadounidense solo por haber nacido en territorio de Estados Unidos.

La organización presentó varias demandas cuestionando la constitucionalidad del costo del trámite, incluida una que aún sigue en curso y que sostiene que renunciar a la ciudadanía no debería implicar ningún pago.

“Celebramos esta decisión, que reconoce la necesidad de garantizar el acceso a este derecho fundamental para todos”, afirmó el presidente de la asociación, Fabien Lehagre, en un comunicado citado por la agencia de noticias.

Añadió que la reducción del costo es resultado de “seis años de incansable lucha legal y defensa”.

Durante el proceso judicial, la organización indicó que, desde que el gobierno anunció en 2023 su intención de reducir la tarifa —aunque la medida no se había implementado— al menos 8,755 estadounidenses pagaron el costo completo de $2,350 dólares para renunciar a su ciudadanía.

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