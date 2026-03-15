Entrenador argentino Matías Almeyda critica la guerra contra Irán: “Disparan misiles que cuestan $50 millones”

En medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el fútbol sigue alzando su voz para mostrar rechazo. El pasado sábado, el entrenador argentino Matías Almeyda criticó duramente el conflicto bélico y sus implicaciones para la sociedad.

En la rueda de prensa previa al duelo del Sevilla contra el FC Barcelona este domingo por LaLiga, un reportero le preguntó sobre un reportaje que narraba la historia de una fanática sevillista que lucha contra el cáncer.

En su respuesta, el exentrenador de las Chivas del Guadalajara en la Liga MX se mostró reflexivo y terminó criticando el camino por el que transita el mundo actualmente.

“Hoy hay guerras y nosotros hablamos de jugar un partido. Esa es la parte triste de esto, que el negocio tenga que seguir”, dijo.

“Porque decís: ‘Y si cada cohete de estos que tiran vale 50 millones de euros’, creo que es lo que gastaron. Y después decimos: ‘Pero en África hay hambre’. Me pregunto: ¿Por qué en vez de tirar esos cohetes no llevamos 50 millones de euros en arroz o en educación, no? Seguimos viviendo un mundo que es un mundo para uno mismo”, analizó Almeyda.

▪️ "Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza para ir a jugar un partido".



La brutal reflexión del entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, tras ser preguntado por el reportaje de ElDesmarque sobre María del Mar, una sevillista "de cuna" en plena lucha contra el cáncer.… pic.twitter.com/CGd2V137wC — ElDesmarque (@eldesmarque) March 13, 2026

Finalmente, Almeyda subrayó que el fútbol sigue siendo un puente capaz de unir culturas incluso en los momentos más adversos. “El fútbol tiene algo muy lindo: despierta sentimientos. Bien utilizado, es un remedio para mucha gente”.

“Además, ¿a cuántos nos da de comer? Qué gratitud poder conocer otras culturas, otros países, otra gente gracias a este deporte. Si no fuera por el fútbol, yo habría hecho otra cosa. El fútbol es eso: un reflejo fiel de nuestras sociedades”, concluyó.

El mundo del deporte se ha visto afectado por el conflicto bélico. Recientemente, se conoció que el árbitro mexicano de fútbol César Ramos y dos colegas huyeron de Qatar tras quedar atrapados debido al cierre del espacio aéreo.

Asimismo, los exjugadores de Real Madrid y FC Barcelona, Adán y Munir, vivieron una odisea para huir de Irán.

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo se vio obligado a abandonar Riad en su avión privado con destino a Madrid debido a los bombardeos contra la embajada de Estados Unidos, que se ubicaba a pocos kilómetros de su residencia en Arabia Saudita.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán inició hace tres semanas y acabó con la vida del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar de Irán.

Desde entonces, Irán ha sido objeto de múltiples oleadas de bombardeos centrados en objetivos estratégicos.

Como represalia por la muerte de su líder, Irán ha ejecutado ataques contra aliados de Washington en la región, afectando a países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, territorios donde se ubican bases militares estadounidenses.



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