Irán propone a la FIFA disputar sus partidos del Mundial 2026 en México en lugar de en Estados Unidos

La selección de Irán quiere estar en el Mundial 2026 y además quiere que México sea la sede de los partidos que tiene que disputar en la próxima Copa del Mundo.

Con esta propuesta de trasladar los tres partidos de la fase de grupos, el país responde a los problemas derivados de la guerra en Oriente Medio.

“Espero que se den las condiciones necesarias para que nuestros jugadores puedan participar en el Mundial”, declaró el ministro de Deportes, Ahmed Donjamali, según la agencia estatal de noticias IRNA.

La posibilidad de reprogramar al menos los partidos de la fase de grupos se ha remitido a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, según la agencia iraní.

Nueva propuesta ante FIFA

Una propuesta que sigue la línea que usó el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, hace unos días que afirmó que “la selección iraní aceptaría disputar en territorio mexicano sus encuentros de fase de grupos, programados actualmente en Estados Unidos”.

Irán juega la fase de grupos entre Seattle y California. La selección asiática jugaría el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Inglewood, California; el 21 contra Bélgica y el 26 frente a Egipto. ambos partidos en Seattle.

“Es importante considerar cuidadosamente todos los aspectos deportivos para que la participación sea posible”, concluyó el ministro de Deportes de Irán que días atrás descartaba la participación de Irán en un Mundial en territorio estadounidense.

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