Cancelan la Finalissima entre Argentina y España debido a la guerra contra Irán

El duelo Lamine Yamal vs. Messi ya no podrá ser. Este domingo la UEFA anunció que la Finalissima entre Argentina y España se canceló debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Argentina, campeón de la Copa América, y España, campeona de la Eurocopa 2024, se enfrentarían el 27 de marzo en Doha, Qatar. Sin embargo, la situación política que ha desestabilizado la región obligó a buscar otras alternativas.

“Después de mucha discusión entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, hoy se anuncia que, debido a la situación política actual en la región, la Finalissima no se puede jugar como se esperaba en Qatar“, anunció la UEFA en un comunicado.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



👇Read more here: https://t.co/NWDLNDJnpw — UEFA (@UEFA) March 15, 2026

Argentina rechazó soluciones

UEFA, Conmebol y el comité organizador de la Finalissima barajaron nuevas fechas y posibles sedes. El Santiago Bernabéu incluso llegó a ser elegido como escenario, pero la falta de acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) terminó por frustrar el evento.

“La UEFA exploró otras alternativas factibles, pero cada una resultó finalmente inaceptable para la Asociación Argentina de Fútbol. La primera opción fue organizar el partido en el Bernabéu de Madrid en la fecha original con una división de 50:50 de seguidores en el estadio”, informaron.

“Esto habría proporcionado un escenario de clase mundial, adecuado para un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó”, revelaron.

La otra opción fue modificar el formato de la Finalissima a un duelo de ida y vuelta, disputándose la ida el 27 de marzo en el Santiago Bernabéu de España y la vuelta en Buenos Aires, Argentina, en una fecha FIFA antes de la Eurocopa y Copa América 2028.

“Esta opción también fue rechazada”, señaló la UEFA. La última opción planteada fue que la AFA firmara una especie de contrato comprometiéndose a jugar en caso de que se hallara una sede neutral en Europa entre el 27 y el 30 de marzo. La propuesta también fue declinada.

Durante las negociaciones, según la UEFA, Argentina planteó jugar el partido después del Mundial 2026, pero esta posibilidad quedó descartada debido a la falta de espacio de España en el calendario.

Al final, la AFA se cerró en banda y notificó a la UEFA su “disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó ser intrabajable”.

La Finalissima entre Argentina y España iba a ser la cuarta edición de este histórico partido que enfrenta a los campeones europeos contra los sudamericanos.

En el siglo XXI solo se ha disputado una vez. Fue en 2022 en Wembley, Inglaterra, cuando Argentina ganó 3-0 a Italia.



Sigue leyendo:

· España pide que Finalisssima contra Argentina se juegue en Europa

· UEFA y Conmebol posponen decisión sobre sede de Finalissima

· Santiago Bernabéu surge como opción para sede de la Finalissima entre España y Argentina