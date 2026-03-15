Niñera en Virginia metió a niña en una caja: Le negó comida y agua durante horas

Una niñera de Virginia pasará un año en prisión después de que las autoridades determinaran que maltrató durante meses a una niña pequeña bajo su cuidado, llegando a meterla en una caja y negarle comida y agua durante largas horas, según quedó registrado en cámaras de seguridad instaladas por los padres.

La acusada, Carly Rae Webb, de 21 años, estaba a cargo de la menor ?que tenía entre 19 meses y casi dos años? en una casa del condado de Bedford, donde los padres confiaban plenamente en ella y la consideraban una amiga cercana, según Law&Crime.

Las grabaciones de vigilancia mostraron que la niña permanecía durante largos periodos en su cuna sin comida ni agua, en ocasiones hasta nueve horas seguidas. Los fiscales señalaron además que en algunos episodios la menor pasó hasta 21 horas sin ingerir alimentos.

En uno de los casos documentados, la niña fue acostada a las 8 de la noche y no volvió a recibir comida ni bebida hasta las 4 de la tarde del día siguiente, cuando sus padres regresaron del trabajo.

Las imágenes también registraron agresiones directas. Según los reportes judiciales, Webb fue grabada pateando y golpeando a la niña, gritándole insultos y burlándose de ella mientras lloraba.

En otros momentos, se la ve metiéndola en una caja o simulando dispararle con una pistola de juguete, mientras la menor lloraba.

El relato de los padres

El padre de la niña relató durante el juicio el impacto que tuvo ver las grabaciones. “Cuando vi los videos, no podía creerlo”, dijo ante el tribunal. “Gracias a Dios que teníamos las cámaras”.

La madre de la menor también habló durante la audiencia y se dirigió directamente a la acusada. “Mi niña era mucho más fuerte que tú”, afirmó.

Durante el proceso, los investigadores señalaron además que Webb engañó a los padres y ocultó su conducta, lo que permitió que los abusos se prolongaran durante meses.

El juez James Updike Jr., del Tribunal de Circuito del condado de Bedford, calificó los hechos como un “patrón de crueldad y negligencia”. Según dijo durante la audiencia, en sus 47 años en el cargo nunca había visto un caso de abuso infantil con una cantidad tan extensa de pruebas en video.

El proceso judicial concluyó después de que, en octubre de 2025, Webb se declarara culpable de cinco de los 17 cargos que enfrentaba. El tribunal, además, la declaró culpable de los 12 cargos restantes.

Finalmente, el juez la sentenció por un delito grave de abuso infantil y cinco cargos menores de agresión. Aunque formalmente recibió cinco años de prisión por el delito grave y cuatro años por los cargos menores, el tribunal ordenó que todas las penas se cumplieran al mismo tiempo y suspendió la mayor parte de la condena.

De esa forma, la pena efectiva quedó fijada en un año de cárcel, seguido de tres años de libertad condicional. El tribunal también decidió no dictar sentencia por los cargos restantes y desestimarlos formalmente.

“Adolescente egocéntrica”

Antes de que se anunciara la condena, Webb habló ante el tribunal entre lágrimas. “Le fallé por completo en esa responsabilidad”, dijo al referirse a su trabajo como niñera. “Fue terrible. Estuve totalmente equivocada”.

Su abogado, Chris Kowalzcuk, defendió que su clienta no debía ser descrita como un “monstruo”, argumentando que se trataba de “una adolescente egocéntrica que no quería ser niñera en ese momento”.

Como parte de la sentencia, Webb deberá mantener buena conducta durante nueve años para que el resto de su condena permanezca suspendida. También tiene prohibido cualquier contacto con la víctima o su familia y no podrá trabajar nuevamente como cuidadora de menores.