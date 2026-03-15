Pence defiende la ofensiva en Irán y afirma que busca poner fin a un conflicto de décadas

El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence afirmó este domingo que la intervención militar estadounidense en Irán no representa el inicio de una nueva guerra, sino un intento de poner fin a un enfrentamiento que, a su juicio, se remonta a varias décadas atrás.

Durante una entrevista con el canal NewsNation, Pence sostuvo que las acciones militares que ya suman 16 días forman parte de un esfuerzo más amplio para frenar la influencia de Teherán en la región.

“Una administración tras otra han cortado los tentáculos de Irán que han llevado la violencia contra las fuerzas estadounidenses, contra los ciudadanos estadounidenses, contra nuestros aliados en la región, muy especialmente contra Israel”, señaló.

En ese contexto, añadió: “no se trata de comenzar una guerra, sino de terminar una guerra que lleva casi 50 años gestándose”.

El exvicepresidente, quien fue el número dos del presidente Donald Trump entre 2017 y 2021, se pronunció también frente a las críticas que han surgido dentro de algunos sectores del propio trumpismo sobre la oportunidad de la intervención.

Durante la campaña que lo llevó de nuevo a la Casa Blanca en 2024, Trump había insistido en evitar nuevas guerras en el extranjero y en priorizar los asuntos internos del país.

La historia del conflicto

Para explicar su respaldo a la ofensiva actual, Pence situó el origen del conflicto con Irán en 1979, durante la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán. En aquel episodio, estudiantes iraníes detuvieron a más de 50 estadounidenses y mantuvieron a los diplomáticos cautivos durante 444 días.

Según el exvicepresidente, desde entonces Washington se ha mantenido en confrontación con el gobierno iraní. Considera además que la situación actual podría abrir un nuevo escenario político en el país, especialmente tras la muerte del líder supremo iraní Ali Jmenei durante los ataques del 28 de febrero.

Desde Irán, sin embargo, las autoridades han rechazado la idea de que la muerte de Jamenei implique un cambio estructural en el sistema político.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, defendió la estabilidad del gobierno tras la llegada al liderazgo de Mojtaba Khamenei, quien asumió el cargo tras la muerte de su padre.

Pence añadió que la presencia estadounidense en Oriente Medio, particularmente después de la retirada de Afganistán, tiene también implicaciones internacionales.

A su juicio, la intervención envía una señal a potencias como Pekín y Moscú “y a los enemigos de la libertad en todo el mundo, de que Estados Unidos sigue siendo el líder de todas las naciones libres”.

Con información de EFE.

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