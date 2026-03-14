Administración Trump enviará a unos 5,000 militares más a la guerra en Oriente Medio

NUEVA YORK – La Administración Trump se encuentra en el proceso de enviar a unos 5,000 militares a la guerra en Oriente Medio, reportaron varios medios estadounidenses este viernes.

Tres fuentes le confirmaron a NBC que el Gobierno estaba en trámites de enviar a miles de infantes de marina y marineros a la zona del conflicto.

Información similar también fue provista a medios como CBS y The Wall Street Journal.

El reporte de la BBC indicó que los refuerzos provendrían de un grupo anfibio de respuesta rápida y su unidad expedicionaria de Infantería de Marina. El grupo estaría complementado por el USS Tripoli, un buque de asalto anfibio con base en Japón.

La reseña del periódico añadió que el secretario del Departamento de Defensa de de EE.UU., Pete Hegseth, aprobó una solicitud del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), para el traslado de los efectivos.

No hay información sobre dónde específicamente serían desplegados los militares o las labores que estarían realizando.

El diseño del Tripoli (LHA-7) se basa en el USS Makin Island (LHD 8), una versión mejorada del buque de asalto anfibio clase Wasp. “La cubierta de pozo del Tripoli fue eliminada para disponer de más espacio para aeronaves y combustible de aviación, y se añadió una cubierta de hangar extendida con dos áreas de gran altura considerablemente más amplias, cada una equipada con una grúa aérea para el mantenimiento de aeronaves”, detalló una entrada en la página web de la Armada de EE.UU.

El Tripoli fue renovado en su complejo de mando y control reconfigurable, la enfermería, numerosos espacios de apoyo a la aviación. También se aumentó significativamente su capacidad de almacenamiento para piezas y equipos de apoyo.

La unidad expedicionaria cuenta con aviones F-35B Lightning II y helicópteros MV-22B Osprey.

Al momento, la embarcación se dirige ahora a Oriente Medio en un viaje que se extendería por dos semanas.

El 2 de mayo de 2022, el Tripoli zarpó de la Estación Naval de San Diego rumbo al Pacífico Occidental para su primer despliegue; regresó a San Diego en diciembre de 2022 e ingresó en un periodo de Disponibilidad Restringida Seleccionada (SRA) en marzo de 2023.

Trump dijo en entrevista con Fox News que han destruido muchas de las áreas en las que Irán manufactura misiles así como drones.

“Los estamos atacando con fuerza que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró.

En una publicación por Truth Social, también ayer, el mandatario señaló que el Comando Central aniquiló “por completo” todos los objetivos militares en la isla de Kharg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Hasta el momento, EE.UU. confirmó la muerte de seis militares estadounidenses como resultado del conflicto que inició hace dos semanas con ataques en Irán y se ha extendido por todo Oriente Medio.

En la República Islámica, el conflicto en curso ha dejado más de 1,300 muertos, la mayoría de estos civiles y personal militar, según informes de fuentes como la Sociedad de la Media Luna Roja.

Además de las pérdidas humanas, la guerra ha provocado una escalada en los precios de la gasolina y otros derivados del petróleo por la incertidumbre en los mercados debido al impacto en la zona del estrecho de Ormuz, por donde transita al menos el 20% de ese aceite mineral que luego llega a otras partes del mundo, incluyendo EE.UU.

Irán ha respondido a los bombardeos de EE.UU. e Israel con múltiples ataques con drones que han alcanzado a otros países aliados. Un análisis de NBC de 30 videos e imágenes satelitales reveló que los drones iraníes representan un nuevo tipo de desafío para los rivales de la República Islámica.

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