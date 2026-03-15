Qué hace Walmart para vender la leche Great Value más barata

Los precios bajos son una de las estrategias más conocidas de Walmart, especialmente en productos de su marca propia Great Value. Entre ellos destaca la leche, que en muchas tiendas suele costar menos que otras marcas. La razón no se debe a un solo factor, sino a una estrategia que la empresa ha desarrollado para controlar parte de su propia cadena de suministro.

Uno de los elementos clave detrás de estos precios más bajos es que Walmart opera sus propias plantas procesadoras de leche, lo que reduce los costos asociados a intermediarios.

Plantas propias para procesar la leche

Aunque el origen exacto de la leche Great Value puede variar, una parte importante del suministro proviene de instalaciones propiedad de Walmart.

Cientos de tiendas ubicadas en el medio oeste y el sur de Estados Unidos reciben leche procesada en dos plantas principales: una ubicada en Fort Wayne, Indiana, y otra en Valdosta, Georgia.

Al operar estas plantas, la empresa elimina parte de la dependencia de proveedores externos en esta etapa de la cadena de producción.

Esto le permite reducir gastos operativos y crear lo que algunos describen como una especie de sistema directo que va “de la vaca al cliente”, lo que ayuda a mantener precios competitivos en las tiendas.

Expansión de su red de producción

Walmart ha seguido ampliando su capacidad para procesar leche en los últimos años con el objetivo de mantener su estrategia de precios bajos.

En diciembre de 2025, la empresa inauguró una planta en Georgia con una superficie aproximada de 300,000 pies cuadrados.

Esta instalación abastece a más de 650 tiendas Walmart y Sam’s Club, además de haber generado más de 400 empleos.

La compañía también tiene previsto abrir otra planta en 2026 en Robinson, Texas.

Esta nueva instalación suministrará leche Great Value a cerca de 800 tiendas ubicadas en Texas y zonas cercanas, utilizando leche obtenida localmente.

Menos intermediarios, precios más bajos

Al reducir su dependencia de plantas de procesamiento externas, Walmart puede disminuir algunos de los costos asociados con la producción y distribución de la leche.

Este enfoque permite que la empresa mantenga precios competitivos en sus productos lácteos y continúe posicionando la marca Great Value como una alternativa económica para los consumidores.

En la práctica, la leche de marca genérica y la de marcas reconocidas suelen tener pocas diferencias en términos de sabor o calidad, ya que muchas veces provienen de procesos de producción similares.

Por ello, el menor precio de la leche Great Value no necesariamente significa que sea un producto inferior, sino que responde principalmente a la estrategia de Walmart de controlar parte de su cadena de suministro para reducir costos.

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