Costco confirma regla de que clientes deben llevar ropa ‘doble’ en sus tiendas

Costco recordó a sus clientes que existen normas específicas que deben seguir para poder entrar y comprar en sus tiendas. Entre ellas destaca una regla básica de vestimenta que la cadena ha reiterado recientemente tras recibir preguntas de algunos compradores.

La empresa confirmó que en todas sus sucursales se aplica una política que exige a los visitantes llevar lo que llama ‘ropa doble’ mientras estén dentro de sus instalaciones.

En términos prácticos, esto significa que los clientes deben usar al menos una camiseta o camisa y zapatos para poder permanecer en la tienda.

La cadena de tiendas tipo almacén, conocida por vender productos al mayoreo y ofrecer descuentos en compras grandes, aclaró que esta regla forma parte de sus políticas estándar para clientes con membresía.

En su sitio web, Costco señala de forma directa: “Las camisetas y los zapatos deben usarse en la propiedad de Costco en todo momento”.

La norma se aplica en todos los establecimientos de la compañía.

La empresa explicó que esta política busca mantener un ambiente adecuado y cómodo tanto para los clientes como para los empleados que trabajan en las tiendas.

Además, Costco recuerda que los empleados tienen la autoridad de negar la entrada o el servicio a cualquier persona que no cumpla con las normas establecidas mientras se encuentre dentro de las instalaciones.

Otras reglas que deben seguir los clientes

La política de Costco también incluye otras normas que los miembros aceptan cuando se registran para comprar en sus almacenes.

Por ejemplo, los clientes pueden entrar con niños y hasta dos invitados adicionales, pero el titular de la membresía sigue siendo responsable de ellos durante la visita.

La empresa también establece que no se permiten mascotas dentro de las tiendas.

Asimismo, advierte que la tarjeta de membresía es personal y no debe prestarse a otras personas.

Otro punto importante es que la compañía se reserva el derecho de revisar contenedores como mochilas, maletines o bolsas cuando los clientes entran o salen del establecimiento.

Costco también aclara que puede negar la entrada a cualquier persona a su discreción si considera que no se están cumpliendo las normas de la tienda.

Cumplir las reglas evita problemas

La empresa señala que seguir estas políticas permite a los miembros comprar con normalidad dentro de los almacenes.

Sin embargo, ignorar las reglas podría provocar advertencias del personal o incluso la pérdida de la membresía.

