Cómo Costco selecciona los productos que puedes probar gratis

Uno de los atractivos más populares para los clientes de Costco son las degustaciones gratuitas que aparecen en distintos pasillos del almacén. Sin embargo, detrás de esas pequeñas muestras de alimentos existe una estrategia comercial cuidadosamente organizada para promover ciertos productos y aumentar sus ventas.

Una experiencia que forma parte del modelo de negocio

Los miembros de Costco suelen disfrutar de diversos beneficios, desde el famoso food court hasta descuentos en gasolina, alimentos y medicamentos recetados.

Entre esos beneficios también destacan las degustaciones gratuitas, donde los clientes pueden probar productos como botanas, bebidas, carnes, quesos y alimentos preparados.

Estas muestras están distribuidas estratégicamente dentro de las tiendas para atraer la atención de los compradores mientras recorren el almacén.

La empresa que organiza las degustaciones

Aunque muchos consumidores creen que Costco decide directamente qué productos se ofrecen como muestra, en realidad el proceso es gestionado por una empresa externa llamada Club Demonstration Services (CDS, por sus siglas en inglés).

Esta compañía se encarga de coordinar con marcas y proveedores qué productos se promocionarán dentro de las tiendas mediante degustaciones.

Un comentario publicado en Reddit explica de forma sencilla cómo funciona el sistema: “Costco casi no tiene nada que ver con qué muestras se reparten (excepto en artículos de panadería o deli). Para que se hagan degustaciones, la marca individual es la que paga a CDS (la empresa que hace las demostraciones) para preparar y repartir el producto”.

En otras palabras, son las propias marcas las que financian la distribución de las muestras como parte de su estrategia de marketing.

Las degustaciones buscan aumentar las ventas

Las degustaciones gratuitas no son simplemente un gesto de cortesía hacia los clientes. En realidad, forman parte de una estrategia diseñada para impulsar la compra de ciertos productos dentro del almacén.

Un ejemplo citado por CDS en su sitio web describe cómo la empresa independiente de condimentos Bitchin’ Sauce se acercó a la compañía para promover sus productos mediante demostraciones en tienda.

La lógica detrás de esta práctica es sencilla: si un cliente prueba un producto y le gusta, es mucho más probable que lo compre en ese mismo momento.

La psicología detrás de las muestras gratis

Investigaciones sobre el comportamiento del consumidor sugieren que las degustaciones funcionan, en parte, debido a un principio psicológico conocido como la ‘norma de reciprocidad’.

Este concepto explica que muchas personas sienten una inclinación natural a corresponder cuando alguien les ofrece algo.

En el contexto de una tienda como Costco, esa sensación puede traducirse en comprar el producto que un empleado de CDS acaba de ofrecer para degustación.

Cuándo encontrar más degustaciones

Para quienes disfrutan probar nuevos alimentos sin costo, existe un momento ideal para visitar la tienda.

Los fines de semana suelen ser los días más activos en Costco, y el sábado alrededor del mediodía es cuando generalmente hay más estaciones de degustación funcionando dentro del almacén.

