Trump afirma que muchos países enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó formalmente la intervención de una coalición internacional para garantizar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz, y precisó que “muchos países” enviarán “buques de guerra” tras la decisión de Irán de bloquear este paso marítimo clave para el comercio energético global.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, afirmó el presidente a través de su plataforma de Truth Social.

El mandatario subrayó que el mantenimiento de esta ruta es una responsabilidad compartida: “los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben encargarse de ese paso, ¡y nosotros ayudaremos… y mucho!”.

Situación de las operaciones militares

A pesar de que Trump aseguró que destruyeron el 100% de la capacidad militar de Irán, advirtió sobre las tácticas de resistencia del país asiático. Señaló que a Irán “le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén”.

“Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre”, agregó el mandatario.

Impacto económico y seguridad energética

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, planteó la creación de una “coalición internacional” para escoltar embarcaciones, mientras que Trump señaló que, “si es necesario”, la Marina estadounidense iniciará estas labores a la brevedad. Estas medidas responden al reciente ataque a la isla de Jarg, donde se almacena el 90 % del petróleo de exportación iraní, informó EFE.

Por su parte, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, mantiene su postura de cierre del estrecho, por donde circula el 20% del crudo mundial, como represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel.

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