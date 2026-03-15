Trump cataloga de “rumor” la muerte del nuevo líder supremo de Irán

El presidente Donald Trump calificó como “un rumor” la presunta muerte del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, a pesar de la ola de rumores al respecto.

“No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo”, declaró el mandatario en una entrevista concedida a la cadena NBC el sábado, destacando la falta de evidencias sobre el estado físico del dirigente iraní.

Incertidumbre sobre el mando iraní

La duda sobre el liderazgo de Irán surge tras la difusión de un mensaje escrito esta semana que solo incluía una fotografía de Jameneí. Ante esta situación, Trump sugirió que, de seguir con vida, el sucesor de Alí Jamenei debería optar por la subordinación: “si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse”.

Esta declaración se suma a lo expuesto por el secretario de Defensa, Peter Hegseth, quien informó que Jameneí resultó herido y “desfigurado” el pasado 28 de febrero. La lesión habría ocurrido durante el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel que acabó con la vida de su padre, señaló EFE.

Operaciones militares en la isla de Jarg

Respecto a las acciones bélicas, el Ejecutivo no descartó retomar los ataques contra la isla de Jarg, punto estratégico que concentra el 90% de las exportaciones petroleras de Irán. Trump calificó la incursión del pasado viernes en su red Truth como uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia en la región.

El presidente indicó que “quizás” vuelvan a bombardear “unas cuantas veces más solo por diversión”; sin embargo, en respuesta, las autoridades iraníes amenazaron con destruir “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en el Medio Oriente.

Condiciones para la negociación diplomática

A pesar de la escalada, Trump confirmó que no tiene intenciones inmediatas de pactar con el país persa, que según sus palabras, están motivados a dialogar.

“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, afirmó Trump, quien agregó que cualquier resolución futura deberá ser “muy sólida” y exigir que Irán abandone sus proyectos de armamento nuclear.

Respecto al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, el gobierno estadounidense iniciará una “intensa labor de limpieza” para asegurar la navegación ante la posible presencia de minas.

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