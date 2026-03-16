Afgano que trabajó con el Ejército de EE.UU. muere bajo custodia de ICE en Texas

Un hombre afgano que colaboró durante años con el Ejército de Estados Unidos murió el fin de semana bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de ser detenido en Texas mientras tenía una solicitud de asilo pendiente.

La víctima fue Mohommad Nazeer Paktyawal, de 41 años, quien residía en Richardson —un suburbio de Dallas— junto a su esposa y sus seis hijos. En Afganistán había trabajado durante más de dos décadas junto a las Fuerzas Especiales estadounidenses y fue evacuado por Washington en 2021 tras la retirada de sus tropas del país.

Paktyawal fue arrestado el viernes por la mañana por agentes de ICE cerca de su apartamento. Según su familia, la detención ocurrió alrededor de las siete de la mañana mientras llevaba a sus hijos a la escuela.

“Lo arrestaron delante de estos niños mientras los llevaba al colegio a las 7 de la mañana. Unas personas lo rodearon, lo metieron en el coche y se lo llevaron mientras ellos gritaban pidiendo ayuda”, relató su hermano, Naseer Paktyawal, según CBS News.

De acuerdo con la versión de las autoridades, poco después de haber sido detenido comenzó a experimentar dolor en el pecho y dificultad para respirar. Los agentes lo trasladaron ese mismo día a un hospital cercano, donde falleció el sábado por la mañana.

La causa de la muerte aún no ha sido determinada, y las autoridades federales indicaron que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Supuesta investigación

El Gobierno sostiene que Paktyawal estaba siendo investigado por presunto fraude relacionado con el programa SNAP, que otorga asistencia alimentaria a familias de bajos ingresos.

Sin embargo, la organización AfghanEvac —que apoya a afganos evacuados tras la guerra— afirmó que el hombre no había sido condenado por ningún delito ni enfrentaba cargos pendientes, y pidió una investigación urgente.

“Es sumamente inusual que un hombre de 41 años, por lo demás sano, muera menos de 24 horas después de haber sido puesto bajo custodia del Gobierno”, señaló la ONG en un comunicado.

“Paktyawal sobrevivió a la guerra en Afganistán y confió lo suficiente en Estados Unidos como para reconstruir su vida aquí. Su familia merece respuestas”, añadió la organización.

Su hermano también destacó su trayectoria antes de emigrar a Estados Unidos y su papel dentro de las fuerzas afganas que colaboraban con Washington. “Fue un héroe para su familia, para su pueblo y para su país”, dijo.

La muerte de Paktyawal es la decimotercera de un migrante bajo custodia federal en lo que va de 2026. El año pasado se registraron 30 fallecimientos en centros de detención de ICE, la cifra más alta en dos décadas.

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