Familia de Renee Good, fallecida en un operativo migratorio en Minneapolis: “Va a ser un dolor constante”

El padre de Renée Good, la mujer de 37 años que murió tras recibir disparos de un agente migratorio durante un operativo federal en Minneapolis, recordó a su hija como una persona profundamente afectuosa y generosa, con una alegría que, dijo, definía su forma de vivir.

“Era lenta para la ira, rápida para amar, rápida para preocuparse. Esa era la esencia de ella”, expresó Tim Ganger, padre de Good, en una entrevista con Associated Press.

Good, madre de tres hijos, murió el 7 de enero durante una redada migratoria que desencadenó protestas en la ciudad. Su muerte, junto con la de otro ciudadano estadounidense, Alex Pretti, semanas después, provocó indignación por las operaciones federales de control migratorio.

En la conversación con la agencia de noticias, realizada en Colorado, donde vive parte de la familia, los padres de Good y dos de sus hermanos hablaron sobre la vida de la mujer, cómo los ha afectado su pérdida y la esperanza de que la tragedia genere algún tipo de cambio en el país.

Su madre, Donna Ganger, recordó que su hija tenía una manera de hacer sentir queridos a quienes la rodeaban. “Tenía esa forma de hacerte sentir especial y amado que ni siquiera entendí completamente hasta que la perdimos”, dijo.

“Estaba trabajando muy duro”

Sus familiares relataron que Renee Good se había graduado de la universidad más tarde que la mayoría de sus compañeros y en los últimos meses trabajaba como maestra sustituta mientras realizaba voluntariado en un distrito escolar local.

“Estaba trabajando muy duro para obtener su educación y finalmente pudo usarla. Yo podía ver lo feliz y realizada que estaba”, explicó su madre.

Good se había mudado recientemente a Minneapolis junto a su hijo de seis años y su pareja, Becca Good, con quien se refería mutuamente como esposa, aunque no estaban legalmente casadas, según un abogado de la familia.

La pareja se instaló en una calle residencial de un vecindario conocido por su fuerte activismo comunitario. En redes sociales, Good se describía como “poeta, escritora, esposa y madre”.

De acuerdo con su familia, el vecindario los recibió con rapidez y apoyo, algo que interpretan como una muestra del carácter de Renee. “Fue increíble recibir ese cariño de vuelta”, dijo su hermano Luke Ganger.

El día del tiroteo

El día del tiroteo, las redadas migratorias generaban tensión y protestas en distintas zonas de Minneapolis. Según relató Becca Good, la pareja detuvo su vehículo en la calle para apoyar a vecinos que protestaban por una operación de inmigración.

Un video muestra a Renee Good dentro de una camioneta roja que bloqueaba parte de la vía mientras tocaba la bocina. Dos agentes de inmigración descendieron de otro vehículo y uno de ellos le ordenó que abriera la puerta.

Las imágenes muestran que Good retrocedió brevemente y giró el volante mientras el agente repetía la orden de salir del auto. En ese momento, Becca Good, que estaba fuera del vehículo, gritó: “¡Conduce, nena, conduce!”.

Cuando el vehículo comenzó a avanzar, un agente de ICE que se encontraba frente al automóvil sacó su arma y disparó al menos dos veces contra el vehículo. Good murió en el lugar.

Después del tiroteo, funcionarios de la administración del presidente Donald Trump afirmaron que la mujer había intentado atropellar a un agente. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el hecho como un “acto de terrorismo doméstico”.

La familia de Good describió sus propias diferencias políticas como parte de lo que consideran una experiencia común en Estados Unidos. “Somos una mezcla muy estadounidense”, dijo Luke Ganger recientemente ante el Congreso, según recogió AP.

“Votamos diferente y rara vez coincidimos en todos los detalles de lo que significa ser ciudadano de este país”. A pesar de esas diferencias, explicó, siempre han intentado mantener el respeto mutuo dentro de la familia.

El propio Tim Ganger evitó pronunciarse sobre su afiliación política en la entrevista con la agencia AP, aunque el presidente Trump había señalado anteriormente que el padre de Good lo había apoyado.

“Creo que lo voy a dejar pasar”, dijo Ganger. “Hay muchas otras cosas importantes que atender ahora”, agregó.

Para la familia, el dolor de la pérdida sigue siendo profundo. “Va a ser difícil en el futuro; va a ser un dolor constante”, expresó Donna Ganger.

“Creo que es evidente que algo falló”, dijo su hermano Brent Ganger. “Cuando algo falla, hay que examinarlo cuidadosamente para ver qué se puede cambiar y arreglar para que no vuelva a suceder”.

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