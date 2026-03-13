ICE critica a Nueva York por indocumentado latino acusado de empujar a 2 personas en el Metro tras ser deportado cuatro veces

Las autoridades federales renovaron sus críticas al alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul a raíz del estatus migratorio de un hondureño -deportado en cuatro ocasiones- que ahora fue acusado de empujar a dos pasajeros a las vías del Metro de Nueva York.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó a agencias del orden público no especificadas que detuvieran a Bairon Hernández, quien ya se encuentra encarcelado y fue imputado el miércoles por agresión en relación con el incidente ocurrido el domingo en Manhattan, según portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Si se le declara culpable de perpetrar estos violentos ataques, en ese momento las leyes de santuario de Nueva York no impedirían que las autoridades policiales cooperen con el ICE, comentó Daily News.

Lauren Bis, subsecretaria adjunta del DHS, dijo ayer en un comunicado que Hernández había sido deportado de Estados Unidos en cuatro ocasiones. Anteriormente había sido condenado por ingresar sin documentos al país y, posteriormente, por reingresar de la misma manera.

Ahora Hernández, hombre sin hogar de 34 años, fue detenido como sospechoso de haber empujado a dos pasajeros al azar en la estación de 63rd St y Lexington Av. el domingo. El sospechoso negó haber tenido relación con los hechos y no tenía antecedentes penales en Nueva York, destacó PIX11 News. Milagrosamente no hubo víctimas fatales, pero uno de los pasajeros empujados, identificado como Richard Williams, un anciano de 83 años veterano de la Fuerza Aérea, sufrió lesiones graves en la cabeza, por lo que permanece hospitalizado y conectado a un respirador en New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell. Tiene pocas probabilidades de sobrevivir, declaró su hija el martes.

“Bairon Posada (Hernández) es un delincuente reincidente, un extranjero ilegal de Honduras deportado cuatro veces, a quien nunca se le debería haber permitido transitar por nuestras calles ni causar daño a ciudadanos estadounidenses inocentes”, afirmó la subsecretaria Bis. “El DHS insta a los políticos de Nueva York partidarios de las políticas de santuario a que acaten esta orden de detención del ICE y no liberen a este criminal atroz para que regrese a las comunidades neoyorquinas”.

Hernández, quien llegó a Estados Unidos desde Honduras cuando era un menor de 16 años, quedó sujeto a una fianza de seis cifras durante su audiencia de presentación de cargos el miércoles; una suma que, según afirmó su abogado, no podrá pagar.

La gobernación de Nueva York respondió a las críticas del DHS ayer mismo. “La gobernadora Hochul coincide en que este individuo nunca debería haber estado en nuestras calles; debe ser procesado y rendir cuentas con todo el rigor de la ley”, señaló un comunicado. “Si la administración Trump hubiera cumplido su promesa de perseguir a “lo peor de lo peor” en lugar de aterrorizar a las familias, habrían capturado a los criminales antes de que causaran daño a neoyorquinos inocentes”.

La semana pasada, tras reunirse en Albany con Tom Homan -el llamado “zar fronterizo” de Trump-, la gobernadora de Nueva York afirmó que había utilizado la conversación para rechazar lo que considera un “exceso” de autoridad por parte de las autoridades federales. Pero también afirmó que le dejó claro a Homan que estaba de acuerdo con la administración Trump en ciertas áreas, incluyendo el deseo de que los inmigrantes sean deportados si son condenados por “delitos violentos” en Nueva York.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares: ICE vs ciudades santuario

En diciembre Huang Yisong, conductor de autobús con una licencia de Nueva York, fue acusado como sospechoso de un choque mortal en Tennessee. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Transporte (USDOT) anunciaron que Yisong un ciudadano chino con licencia de conducir comercial (CDL) de Nueva York que reprobó el examen de dominio del inglés que se le aplicó después del accidente múltiple del 9 de diciembre en Tennessee. El DHS indicó además que había ingresado sin documentos a Estados Unidos desde México en 2023.

En noviembre una pareja hispana fue entregada a ICE tras presuntamente robar en una tienda Target en Long Island (NY). El mes pasado el DHS detuvo en Nueva Jersey a Jesús Fabián López, “un delincuente extranjero de Honduras”, y lo acusó de cargos por drogas y conducir bajo los efectos del alcohol. Además la agencia dijo que en 2021 un juez había ordenado su deportación de Estados Unidos.

En octubre una inmigrante salvadoreña fue acusada de conducir sin licencia al atropellar fatalmente a un peatón de 45 años en Long Island (NY) y huir. En agosto Raúl Luna Pérez, inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

En julio Hugo Hernández Velázquez, identificado como líder de una red familiar mexicana de tráfico sexual internacional que golpeaba y obligaba a las víctimas a abortar, fue sentenciado a 188 meses de prisión (15 años) en un tribunal de Brooklyn (NYC) y luego será deportado. También ese mes ICE arrestó en Nueva Jersey a dos migrantes con condenas previas por delitos sexuales contra menores y que siguieron viviendo en EE.UU. sin permiso migratorio.

En marzo de 2025 una joven ecuatoriana fue detenida por ICE después de que la policía la arrestara con una amiga por presuntamente robar en una tienda Victoria’s Secret en Long Island (NY). En febrero de ese año Jorge J. Ramos, residenciado en Queens, fue arrestado por el ICE y FBI bajo cargos de tráfico sexual en hoteles de Long Island y según las autoridades es un inmigrante indocumentado nativo de México.

A fines de 2024 Sebastián Zapeta, indocumentado de Guatemala, fue acusado de homicidio e incendio provocado por presuntamente prenderle fuego a una mujer sin hogar de 57 años que murió quemada dentro de un vagón del Metro en Brooklyn (NYC).