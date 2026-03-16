Corte de Apelaciones permite a Trump deportar a inmigrantes a terceros países

Una Corte de de Apelaciones del Primer Circuito emitió una orden este lunes que permite a la administración Trump mantener, de manera provisional, la práctica de deportar inmigrantes de forma sumaria a naciones distintas a sus países de origen.

El panel judicial tomó la decisión con una votación de 2 a 1. Mediante una orden breve, la corte bloqueó la decisión previa del juez Brian E. Murphy, de Massachusetts, un fallo que exigía que el gobierno priorizara los países de origen de los deportados como destinos finales. Asimismo, establecía que las autoridades debían proporcionar un “meaningful notice” a los individuos antes de enviarlos a un país desconocido.

Contexto legal y tratados internacionales

La actual estrategia representa un cambio en la aplicación del principio de no devolución, un precepto establece que los gobiernos no deben enviar a personas a lugares donde corran riesgo de sufrir persecución o tortura. Ese principio se encuentra integrado en las leyes de inmigración de EE. UU. y en un tratado internacional ratificado parcialmente por el país en 1994.

Anteriormente, la Corte Suprema ha intervenido en dos ocasiones en este caso para bloquear fallos previos del juez Murphy. En julio, los magistrados permitieron que ocho hombres, enviados inicialmente a Yibuti, fueran trasladados posteriormente a Sudán del Sur.

Financiamiento y países receptores

Un informe presentado el mes pasado por los demócratas del Senado indica que la administración ha destinado más de $32 millones de dólares en fondos públicos para gestionar estos traslados. Según el documento, este capital se utilizó para que terceros países acepten a aproximadamente 300 deportados. Entre las naciones que han recibido a estos individuos se encuentran Ruanda, Ghana y Eswatini.

Aunque el Primer Circuito, con jurisdicción en Nueva Inglaterra y Puerto Rico, ha sido un escenario frecuente para impugnar políticas federales, los jueces no detallaron las razones de su decisión en la orden del lunes.

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