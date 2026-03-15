Familia latina queda sin hogar tras detención migratoria en Texas: ahora vive en su auto

Una familia venezolana fue detenida por ICE en una cita migratoria en Las Cruces, Nuevo México, y tras pasar más de un mes en el centro de detención familiar de Dilley, Texas, y al regresar a su apartamento descubrieron que habían perdido todas sus pertenencias, incluyendo sus mascotas y los ahorros que habían reunido para montar un negocio propio.

Ahora, Adriana Laya, Miguel Alberto Caicedo y sus hijos de 6 y 11 años ahora viven en su vehículo, dependiendo de la ayuda de amigos y de donaciones para sobrevivir, reportó Telemundo.

La detención ocurrió el 13 de enero, cuando la familia asistió a una cita migratoria y fue arrestada por agentes de ICE sin recibir explicaciones.

Caicedo relató a la cadena de noticias: “No nos dieron razón de por qué nos estaban arrestando. Mis hijos llorando les decían a los agentes que nosotros no éramos criminales, que nada malo habíamos hecho. Y en sí los de ICE solo decían que eso venía de arriba”.

Durante 39 días en Dilley, la familia enfrentó condiciones difíciles, problemas de salud y restricciones incluso para el agua potable.

“Mis hijos se enfermaron psicológicamente. A pesar de eso también nos dio unos virus como el covid. Mi hijo sufre de los riñones y no nos daban acceso al agua. Nos dejaban comprar por un día y luego querían vendernos una caja de agua en $40 dólares. No teníamos dinero ni nadie que nos ayudara”, expresó Caicedo.

Finalmente, gracias a la intervención de algunos congresistas, la familia logró salir del centro de detención, pero al regresar a su hogar quedaron sorprendidos.

“Cuando llegamos a nuestra casa nos encontramos con la cruda realidad de que no había nada. Solo conseguimos una bolsa de basura con unos cepillos de barrer y una pala. De resto, no había nada. Se llevaron todo, incluso las herramientas, los ahorros, las prendas. Mis hijos lloraron, fue una tristeza inmensa”, explicó el venezolano.

Actualmente, la familia sobrevive con pequeños trabajos de delivery y depende de la ayuda de GoFundMe para poder arrendar un hogar y reconstruir su vida.

Respecto a quienes les robaron sus pertenencias, la familia identificó algunas personas mediante publicaciones en redes sociales: “Sabemos quiénes son, tienen publicadas en Marketplace cosas que eran nuestras, como la bicicleta de mis hijos y algunos aires. Esos fueron los daños que nos hicieron, y no solo a nosotros, se lo hicieron a mis hijos”, señaló Caicedo.

Adriana Laya envió un mensaje a los sospechosos, a quienes la familia venezolana aparentemente conocía: “Nunca me esperé eso de esas personas, que nos pagaran así. Yo vine a trabajar por un futuro a mis hijos, darles un hogar y que estuvieran bien y darles estudio”.

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