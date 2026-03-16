Esposa de Julio César Chávez Jr. afirma que la deportación “les cambió la vida” y teme por la seguridad del boxeador en México

Como a muchos hispanos arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y posteriormente deportados, a Julio César Chávez Jr. le cambió la vida.

Tras ser deportado de Estados Unidos a México en agosto de 2025, su esposa, Frida Muñoz, confesó que las consecuencias de su arresto y repatriación a México han afectado la dinámica familiar.

“Nos cambió completamente la vida (…) pero estamos tratando de ser positivos… poniéndonos en manos de Dios y esperando que él pueda regresar en el futuro”, dijo en entrevista a TMZ Sports.

Julio César Chávez Jr.’s Wife Says Family Life ‘Completely Changed’ After Arrest https://t.co/RIFJ2KgJ1k pic.twitter.com/NSYpaWmXxY — TMZ (@TMZ) March 16, 2026

Miedo por la seguridad de Julio César Chávez Jr. en México

Muñoz denunció con preocupación que teme por la seguridad de su esposo en México debido a los problemas de violencia que atraviesa la nación.

“México tiene una situación muy peligrosa para todos los que viven ahí (…) Así que, como esposa, por supuesto que estoy preocupada por la seguridad de toda mi familia que vive allá”, puntualizó.

En este sentido, Muñoz aseguró que el hijo de la leyenda del boxeo mexicano Chávez Jr. se encuentra “bien” y “positivamente fuerte”.

La pareja del púgil dijo confiar en el trabajo de los abogados, que buscan resolver el estatus de Chávez Jr. para que pueda volver a Estados Unidos. “Estamos esperando a los abogados (…) Solo dar un paso a la vez”, precisó.

Deportación de Julio César Chávez Jr. a México

A mediados de agosto, Chávez Jr. fue deportado a México desde Estados Unidos. Tras una semana recluido en el Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo, en Sonora, salió en libertad.

El boxeador enfrenta un proceso por supuestos delitos vinculados con el tráfico de armas, narcotráfico, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto implicado en delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Arresto de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos

Julio César Chávez Jr. fue detenido por los agentes federales en la comunidad de Studio City, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, el pasado 2 de julio. Su arresto se deriva de una orden de arresto que estaba vigente en México.

La captura se dio cinco días después de que fuese derrotado en una cartelera estelar por Jake Paul en el Honda Center de Anaheim. El gobierno de Trump lo acusaba también de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.



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