Réferi de lucha libre convulsiona en el ring tras recibir un golpe y sufre daño cerebral [Video]

Un réferi de lucha libre de nombre Dallas Edwards sufrió un fuerte golpe durante una función, luego de que uno de los luchadores realizó un lance que lo impactó de lleno y cayó con toda su humanidad sobre él, lo que provocó que su cabeza azotara contra la lona y posteriormente empezó a convulsionar en el cuadrilátero.

Los hechos ocurrieron en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, dentro de un show de la empresa Ohio Valley Wrestling (OVW).

En la contienda entre Brendan Balling (campeón Rush de la OVW) y Tony Evans, el primero subió a la tercera cuerda para lanzarse sobre su rival que se quitó y puso al árbitro por delante, lo que generó que el gladiador le cayera encima al réferi.

El impartidor de justicia quedó fulminado en la lona, y aunque en primera instancia Balling pareció preocuparse por su estado al acercarse a ver qué le había sucedido, fue cuestión de segundos para que la lucha continuara.

En tanto, Dallas comenzó a convulsionar y de forma inexplicable no sólo no recibió ayuda, sino que incluso Tony Evans lo hizo a un lado para que no estorbara.

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ÁRBITRO DE OVW CONVULSIONA EN PLENO COMBATE



Un golpe accidental desata escena de terror en el ring y el show sigue sin parar.



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Durante un evento de Ohio Valley Wrestling el jueves por la noche en Louisville,… pic.twitter.com/eQ0ogG59vi — ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 13, 2026

Sufrió un traumatismo craneoencefálico

Esta situación generó indignación en redes sociales luego de que el video se hizo viral, por lo que incluso se exigió un castigo para los luchadores que ignoraron al réferi en plena emergencia.

De acuerdo con distintos reportes, Edwards sufrió un traumatismo craneoencefálico significativo y síntomas similares a convulsiones, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital, en donde horas más tarde se informó que está “estable” y “consciente”, hecho que se aprecia en una fotografía en la que el afectado levanta el pulgar de la mano derecha.

Una mujer que se identificó como la pareja del réferi emitió un comunicado en el que actualizó su estado de salud.

“Por favor, tengan presente a Dallas al comenzar el día. No voy a dar más información por ahora, excepto a quienes ya lo saben, pero anoche sufrió una lesión cerebral que está siendo monitoreada y seguirá siéndolo por los médicos.

“Es increíble ver todo el apoyo que han brindado y no quería dejarlos sin ninguna novedad”.

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