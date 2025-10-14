Julio César Chávez sobre su hijo: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”

El excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, volvió a pronunciarse con ante las acusaciones que vinculan a su hijo, Julio César Chávez Jr., con el crimen organizado en México.

En una conferencia convocada por el Consejo Mundial de Boxeo, el ídolo sinaloense no se guardó nada. “Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel al cabr**. Conozco a mi hijo desde que nació y sé a qué se ha dedicado toda la vida”, declaró Chávez.

#Deportes | Julio César Chávez padre, afectado de manera notoria cuando aborda el tema de su hijo, asume la responsabilidad en el proceso de rescate del Junior, pero también deja claro que cada uno debe hacerse cargo de sus decisiones. Por eso, la accidentada vida del Junior es… pic.twitter.com/wqYC5TCniZ — La Jornada (@lajornadaonline) October 14, 2025

El exboxeador reconoció los errores del pasado, pero subrayó que su hijo debe enfrentar sus propias consecuencias, sin escudarse en la fama familiar.

“No es el costo de mi celebridad, sino el costo de ser Julio. Él tiene que pagar las consecuencias, así como yo pagué las mías. Estuve mal, pero salí de esa maldita enfermedad (la adicción), pedí perdón y asumí mis daños”, expresó.

Chávez también abordó el contexto social de Culiacán, donde reside su familia, y la inevitable convivencia que se genera en una ciudad dominada por el crimen organizado y los cárteles.

“Vivimos en Culiacán, conocemos a toda la gente. Es imposible negar un saludo o un autógrafo a ‘esa gente’, porque ya sabes cómo te va a ir. ¿Quieres amigos o enemigos? Pero eso no significa que mi hijo sea delincuente, narcotraficante o que venda armas. Nada de eso”, afirmó.

Finalmente, pidió prudencia y respeto al proceso legal, confiando en que las autoridades esclarecerán los hechos. “No quiero abundar tanto porque esperamos el trabajo de las autoridades y confiamos en que la verdad saldrá a la luz”, concluyó.

Las declaraciones de Chávez se dan días después de que su hijo ofreciera una entrevista a la cadena TUDN para contradecir las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que nunca ha trabajado para ningún cártel de la droga ni ha golpeado personas por encargos de la mafia.

“Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe. Golpear gente para un cártel o esas cosas… no. Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad”, dijo.

Chávez Jr. salió en libertad el pasado lunes 25 de agosto tras permanecer una semana recluido en el Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo, en Sonora. Esto, luego de que un juez lo vinculara a proceso por supuesto tráfico de armas y vínculos con el narcotráfico.

Julio César Chávez Jr. fue detenido por los agentes federales en la comunidad de Studio City, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, el pasado 2 de julio. Su arresto se deriva de una orden de arresto que estaba vigente en México.

La captura se dio cinco días después de que fuese derrotado en una cartelera estelar por Jake Paul en el Honda Center de Anaheim. El gobierno de Trump lo acusaba también de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

A Chavez Jr. se le acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas. Por su parte, la detención del boxeador en México se debía a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto implicado en delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa.



