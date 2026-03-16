Los precios de la gasolina alcanzan su nivel más alto desde octubre de 2023
El precio promedio de la gasolina en EE.UU. subió a $3.72 por galón, su nivel más alto desde octubre de 2023, impulsado por la crisis petrolera global
El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos volvió a subir y alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2023, impulsado por el aumento en los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. La situación ha generado preocupación por su impacto en el costo del transporte, los alimentos y otros productos de consumo.
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