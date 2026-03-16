window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Los precios de la gasolina alcanzan su nivel más alto desde octubre de 2023

El precio promedio de la gasolina en EE.UU. subió a $3.72 por galón, su nivel más alto desde octubre de 2023, impulsado por la crisis petrolera global

precios-de-gasolina-mas-alto-desde-octubre-de-2023

El diésel también registró un fuerte incremento y llegó a $4.99 por galón. Crédito: anatoliy_gleb | Shutterstock

Avatar de Raúl Rodríguez Cota

Por  Raúl Rodríguez Cota

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos volvió a subir y alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2023, impulsado por el aumento en los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. La situación ha generado preocupación por su impacto en el costo del transporte, los alimentos y otros productos de consumo.

En esta nota

gasolina
Trending
Contenido Patrocinado
Trending