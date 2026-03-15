Secretario de Energía estima que la guerra en Irán podría concluir en pocas semanas

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló este domingo que el conflicto militar que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán podría finalizar en un plazo relativamente corto, posiblemente en las próximas semanas.

“Creo que este conflicto sin duda terminará en las próximas semanas”, dijo Wright durante una entrevista con Martha Raddatz en el programa “This Week” de ABC News. El funcionario añadió que incluso podría terminar antes: “Podría ser incluso antes, pero el conflicto terminará en las próximas semanas”.

El presidente Donald Trump ha mencionado distintos posibles plazos para la duración de la operación militar. El viernes afirmó que la guerra terminará cuando él “lo sienta en los huesos”.

Días después del inicio de los ataques, el mandatario había señalado que esperaba que la ofensiva pudiera extenderse entre “cuatro y cinco semanas” o incluso más.

Precio de la gasolina

Mientras continúan las hostilidades, el aumento del precio de la gasolina se ha convertido en una preocupación para consumidores y mercados. Algunos economistas han advertido que un conflicto prolongado podría tener efectos económicos más amplios, incluso empujar a Estados Unidos hacia una recesión.

Consultado sobre el incremento del combustible, Wright señaló que el gobierno anticipaba una alteración temporal en el mercado energético. “Después de eso, veremos una recuperación de la oferta y una bajada de los precios”, afirmó.

En otra entrevista, en el programa “Meet the Press” de NBC News, el secretario reconoció que los efectos ya se sienten entre los consumidores.

“Los estadounidenses lo están sintiendo ahora mismo. Los estadounidenses lo sentirán durante algunas semanas más”, dijo sobre el alza de la gasolina durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Wright sostuvo que, una vez concluido el conflicto, el panorama energético podría cambiar. Según explicó, el objetivo es avanzar hacia “un mundo con mayor abundancia de energía, energía más asequible y menos riesgoso para los soldados estadounidenses y el comercio en Oriente Medio”.

El presidente Trump también abordó la situación en una llamada telefónica el sábado con NBC News, donde restó importancia al aumento del combustible. “Creo que bajarán más de lo que estaban antes, y yo los tenía en mínimos históricos”, afirmó.

“Hay muchísimo petróleo, muchísimo gas… hay muchísimo ahí fuera, pero ya saben, está un poco obstruido. Pronto se desbloqueará”, agregó el mandatario.

De acuerdo con la plataforma GasBuddy, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos era de $2,94 dólares por galón el 1 de marzo, un día después de iniciada la guerra. Para el sábado, el promedio nacional había subido a $3,70 dólares por galón.

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