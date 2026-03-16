Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del domingo 15 de marzo de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con muchos sorteos que brindan a los participantes la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si estás interesado en participar en esta lotería o sencillamente deseas estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para ver más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy domingo, 15 de marzo de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del domingo 15 de marzo

Combinación mediodía: 09 09 07 07

Combinación noche: 07 00 03 06

Números ganadores de Pick-4 del domingo 15 de marzo

Combinación mediodía: 09 00 07 01 07

Combinación noche: 07 07 00 01 06

Números ganadores de Jersey Cash-5 del domingo 15 de marzo

Los números ganadores son: 18 19 23 44 45 B-44

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $640,000

¿A qué hora son los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey tienen distinta frecuencia según el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que se basan en la selección de números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números que desee o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y no tener que pensar.

Si juegas a Pick-3, tienes la posibilidad de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes hacer coincidir tu boleto con los cuatro números en el orden exacto en el que se sortearon.

Los dos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se celebra cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo se juega una vez.

Para participar en Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos empiezan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

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