Trump revela entre risas enfermedad terminal del congresista republicano Neal Dunn

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este lunes entre risas que el congresista republicano Neal Dunn había recibido un diagnóstico que en algún momento fue considerado terminal, durante una conferencia de prensa junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El episodio ocurrió mientras Trump hablaba sobre la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes y las dificultades que enfrenta el liderazgo legislativo para mantener los votos necesarios.

“Cuando tienes una mayoría de dos o tres, una muerte es algo muy malo”, comentó el mandatario mientras relataba cómo varios legisladores habían fallecido o enfrentado problemas de salud.

Durante su intervención mencionó que uno de los congresistas estaba gravemente enfermo y parecía que no sobreviviría.

En ese momento, Trump sugirió revelar su identidad y pidió a Johnson que contara la historia.

Johnson, que se mostró un poco incómodo, explicó que Dunn, representante por Florida, había recibido un diagnóstico médico extremadamente grave. “Era bastante serio; tenía un diagnóstico bastante sombrío”, dijo el líder republicano.

Trump intervino entonces para preguntar cuál había sido el diagnóstico.

Johnson respondió que, según entendía, se trataba de un “diagnóstico terminal”.

President Trump on Rep. Neal Dunn's initial terminal diagnosis: "He would be dead by June."



Speaker Johnson: "Okay, that wasn't public." pic.twitter.com/HJunoPSD0n — CSPAN (@cspan) March 16, 2026

Ante esa afirmación, Trump agregó: “Estaría muerto para junio”, comentario que provocó risas entre algunos de los presentes en la sala. Johnson también rió mientras matizaba que esa información no se había hecho pública.

Durante el intercambio, el presidente relató que Dunn le había dicho que seguiría asistiendo al Congreso mientras pudiera, pese a su estado de salud. Y, según Trump, el legislador se comprometió a continuar votando en la Cámara.

“Dijo que iba a aguantar por el presidente y por ti, y que mientras viviera iba a votar”, afirmó Trump. Luego añadió, nuevamente entre bromas: “Primero era malo (el diagnóstico) porque me caía bien… y segundo porque necesitaba su voto”.

Tanto Trump como Johnson explicaron que, tras conocer la situación médica del congresista, el presidente pidió involucrar a los médicos de la Casa Blanca.

Relató que Dunn fue trasladado al hospital militar Walter Reed National Military Medical Center, donde lo sometieron a una cirugía de emergencia.

Trump aseguró que la intervención incluyó la colocación de varios stents para tratar un problema cardíaco severo.

“Dos horas después estaba en la mesa de operaciones”, dijo el mandatario, quien relató que posteriormente recibió una llamada informándole que el legislador probablemente se recuperaría.

Johnson afirmó que, tras la operación, Dunn regresó a una reunión del bloque republicano con “más energía que un hombre de la mitad de su edad”, lo que describió como una “segunda oportunidad de vida”.

Susie Wiles, diagnosticada con cáncer de mama

Durante la misma rueda de prensa, Trump también se refirió a la salud de su jefa de gabinete, Susie Wiles, después de que ella revelara que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa inicial.

El mandatario describió el diagnóstico como una “pequeña molestia” y afirmó que Wiles tiene un pronóstico “excelente”. Aseguró que ella continuará trabajando prácticamente a tiempo completo en la Casa Blanca mientras recibe tratamiento.“Es una luchadora increíble”, dijo Trump.

Sigue leyendo:

• Jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, anuncia que tiene cáncer de mama

• DHS acusa a congresistas demócratas de que estadounidenses pierdan vuelos por falta de financiamiento

• Trump protagonizó cena en la Casa Blanca con gobernadores, sin presencia de demócratas