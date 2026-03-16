Jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, anuncia que tiene cáncer de mama

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, reveló que fue diagnosticada la semana pasada con cáncer de mama en etapa temprana, una condición que, según indicó, fue detectada a tiempo y tiene un pronóstico favorable.

“Estoy agradecida de tener un excelente equipo de médicos que detectaron el cáncer a tiempo y que están guiando mi tratamiento, y me alienta el buen pronóstico”, afirmó Wiles en un comunicado difundido el lunes.

A pesar del diagnóstico, Wiles aseguró que continuará desempeñando sus funciones mientras recibe tratamiento.

También agradeció el respaldo del presidente Donald Trump mientras enfrenta la enfermedad y sigue al frente de la jefatura de gabinete.

“Casi una de cada ocho mujeres en Estados Unidos recibirá este diagnóstico. Cada día, estas mujeres siguen criando a sus familias, trabajando y sirviendo a sus comunidades con fuerza y determinación. Ahora me uno a ellas”, añadió.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres en Estados Unidos. Según la Fundación Nacional del Cáncer de Mama, cuando se detecta en etapas tempranas la tasa de supervivencia alcanza aproximadamente el 99 %.

El apoyo de Trump

Trump fue el primero en hacer público el diagnóstico a través de su cuenta en Truth Social, donde señaló que Wiles iniciaría el tratamiento de inmediato y permanecería en su puesto.

“Susie Wiles es una jefa de gabinete excepcional, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco”, escribió el mandatario. Añadió que la funcionaria enfrenta “cáncer de mama en etapa temprana” y que cuenta con “un equipo médico fantástico y un pronóstico excelente”.

El presidente también destacó su decisión de continuar trabajando durante el tratamiento. “Su fortaleza y su compromiso para seguir haciendo el trabajo que ama y que realiza tan bien, mientras recibe tratamiento, lo dicen todo sobre ella”, señaló.

Durante declaraciones a periodistas este lunesantes de una reunión de la junta directiva del Kennedy Center, Trump volvió a referirse a la situación de su colaboradora y dijo que Wiles había presentado “una pequeña dificultad”, pero aseguró que “estará con nosotros por mucho tiempo”.

Según explicó, la jefa de gabinete acababa de comenzar el tratamiento y continuará pasando gran parte de su tiempo en la Casa Blanca.

Wiles ocupa un cargo clave dentro de la Administración, ya que es responsable de coordinar el funcionamiento diario de la Presidencia. Además, se convirtió en la primera mujer en desempeñar el puesto de jefa de gabinete de la Casa Blanca, y Trump suele referirse a ella como “la mujer más poderosa del mundo”.

Solidaridad republicana

Tras conocerse la noticia, diversas figuras del Partido Republicano y de la Administración expresaron mensajes de apoyo.

El vicepresidente J.D. Vance señaló en una publicación en X que su familia “está orando por nuestra querida amiga mientras se enfrenta a su próxima batalla”.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, James Blair, también elogió a Wiles y afirmó que “ganará esta batalla con elegancia”.

Por su parte, la secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguró que la funcionaria “ejemplifica lo que significa ser una líder fuerte” y la describió como “una de las personas más amables” que conoce.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se sumó a los mensajes de respaldo y afirmó que su familia “se une a todos los demás en la oración por la pronta y completa recuperación de nuestra querida amiga Susie”.

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