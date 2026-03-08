DHS acusa a congresistas demócratas de que estadounidenses pierdan vuelos por falta de financiamiento

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos acusó a los legisladores demócratas de provocar que viajeros pierdan vuelos debido al cierre de la agencia, una situación que —según el organismo— está generando largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos del país.

En una publicación en la red social X, el DHS difundió un video que muestra extensas colas de pasajeros esperando para pasar por los puntos de revisión de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

“Líneas de seguridad hasta la puerta. Los estadounidenses ahora pierden sus vuelos debido al cierre del Departamento de Seguridad Nacional por parte de los demócratas”, señaló la agencia en el mensaje que acompañó las imágenes.

El organismo aseguró que la falta de financiamiento está obligando a los agentes de la TSA a trabajar sin recibir salario, lo que ha provocado ausencias y una reducción del personal disponible para atender a los viajeros.

SECURITY LINES OUT THE DOOR.



Americans are now missing their flights because of the Democrats shutdown of DHS. Their political stunt is forcing patriotic TSA officers to work without pay — leading to financial hardship, absences, and crippling staffing shortages.



Enough is… pic.twitter.com/tGQCmGkRT0 — Homeland Security (@DHSgov) March 8, 2026

“Su maniobra política obliga a los patriotas oficiales de la TSA a trabajar sin paga, lo que genera dificultades económicas, ausencias y una grave escasez de personal”, indicó el DHS, que además pidió al Congreso aprobar recursos para la agencia “ahora”.

En otra publicación, la dependencia sostuvo que los viajeros enfrentan esperas de hasta tres horas en algunos aeropuertos durante los momentos de mayor tráfico.

“Los estadounidenses de todo el país ahora están sintiendo las consecuencias del cierre imprudente del DHS por parte de los demócratas. Hoy en día, los viajeros se enfrentan a filas de TSA de hasta casi tres horas en algunos aeropuertos importantes, lo que provoca la pérdida de vuelos y demoras masivas durante las horas pico”, afirmó.

El enfrentamiento político ocurre en medio de un bloqueo en el Congreso que ha impedido aprobar el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional. Según informó la agencia Associated Press, los republicanos intentaron el jueves avanzar con un proyecto de ley de financiamiento para la agencia, pero la iniciativa quedó estancada en el Senado después de que los demócratas bloquearan una votación de procedimiento.

El resultado fue de 51 a 45 votos, muy por debajo de los 60 necesarios para avanzar con la medida.

La Cámara de Representantes sí aprobó el proyecto ese mismo día con 221 votos a favor y 209 en contra, pero el cierre del DHS, que comenzó el 14 de febrero, solo podrá resolverse mediante un acuerdo entre ambos partidos.

¿Qué exigen los demócratas?

Los demócratas han condicionado su apoyo a cambios en las operaciones de control migratorio del departamento, incluyendo nuevas restricciones a las acciones de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Entre sus propuestas se encuentran prohibir operativos migratorios en lugares considerados sensibles, como escuelas o iglesias; exigir órdenes firmadas por jueces antes de ingresar por la fuerza a viviendas privadas; permitir investigaciones independientes sobre presuntas irregularidades y obligar a los agentes federales a portar identificación visible.

Americans across the country are now feeling the fallout from the RECKLESS Democrat shutdown of DHS.



Today, travelers are facing TSA lines up to NEARLY 3 HOURS LONG at some major airports, causing missed flights and massive delays during peak travel.



This chaos is a direct… https://t.co/viV8GyWVoa — Homeland Security (@DHSgov) March 8, 2026

Los republicanos, por su parte, han criticado esas demandas y advierten que el cierre podría debilitar la seguridad nacional, especialmente en medio de tensiones internacionales.

El senador John Barrasso, el segundo republicano de mayor rango en el Senado, afirmó que los demócratas asumirían la responsabilidad si se produce un ciberataque o un atentado en Estados Unidos mientras el departamento permanece sin financiamiento.

Mientras continúa el estancamiento político, la mayoría de los empleados del DHS siguen trabajando porque son considerados esenciales. Sin embargo, muchos han comenzado a perder parte de sus salarios durante el cierre, lo que —según legisladores republicanos— podría aumentar las ausencias y afectar el funcionamiento de agencias clave como la TSA.

Sigue leyendo:

• DHS asegura que periodista hispana detenida en Nashville tenía orden de arresto

• Demócratas buscan sanciones severas contra Kristi Noem tras su destitución

• Trump exige a los demócratas del Congreso restaurar de inmediato los fondos del DHS