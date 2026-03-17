Alertas por nombramiento de senador Mullin como secretario de Seguridad Nacional

Aunque el despido de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, generó respaldo entre congresistas y organizaciones civiles, la nominación del senador republicano Markwayne Mullin (Oklahoma) desata preocupaciones entre las segundas, debido a su perspectiva sobre inmigración y conexiones con empresas que tienen contratos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Resulta alarmante que el historial del senador Mullin y su respaldo a la agenda antiinmigrante de esta administración generen profunda preocupación, como revela nuestro informe”, expresó Vanesa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice. “El problema del Partido Republicano es la deportación masiva, no su mensaje ni quién dirige el DHS”.

La organización advierte que la visión de Mullin sobre deportaciones se enfila a la perspectiva de Stephen Miller, el subjefe de Staff de la Casa Blanca y asesor principal del presidente Donald Trump, creador de las políticas de deportaciones masivas, coordinada por el zar de la frontera, Tom Homan.

“Si bien Mullin pudo haber expresado públicamente algunos sentimientos a favor de los inmigrantes en el pasado, ha sido un ferviente partidario de la agenda de deportaciones masivas de Trump y del principal artífice antiinmigrante, Stephen Miller”, recordó Cárdenas. “Mullin tampoco se ha disculpado por aceptar la gran mentira de que Trump ganó las elecciones presidenciales de 2020”.

Mullin comparecerá ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado el miércoles 18 de marzo, a partir de las 8:30 a.m. ET.

El senador ocuparía el lugar de Noem, quien fue asignada por Trump como Enviada Especial del “Escudo de las Américas”, en medio de las violentas operaciones migratorias y críticas por el gasto de más de $220 millones de dólares en propaganda del DHS.

Conexiones con empresas del DHS

Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen, advirtió que Mullin tiene diversos conflictos de interés si es confirmado como titular del DHS, ya que tiene conexiones con empresas que tienen contratos con esa dependencia.

“El senador Mullin ha sido uno de los operadores bursátiles más activos del Congreso y su patrimonio se ha disparado durante su mandato en el Senado“, acusó Gilbert. “Hasta el momento, el senador Mullin no se ha comprometido a vender sus acciones en empresas que tienen contratos con el Departamento de Seguridad Nacional, lo cual debería ser lo mínimo exigible a cualquier nominado que aspire a la confirmación”.

La organizaciones cita acciones de Mullin con Amazon, que tiene contratos con dos agencias dedicadas a detención y procesamiento de inmigrantes: la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Immigrant Defense Project expuso que el DHS depende, en gran medida, de Amazon Web Services (AWS) como su principal servicio de almacenamiento en la nube, lo cual permite recopilar, almacenar y organizar un repositorio masivo de información sobre inmigrantes, sus amigos y familiares.

“El ICE compra y recopila cantidades sin precedentes de información sobre inmigrantes y las personas relacionadas con ellos”, indica la organización. “Esto incluye información biométrica (facial, iris, etc.) e información personal identificable recopilada por los agentes del ICE y la CBP, datos del DMV, matrículas y otros datos”.

Mullin también tiene acciones de Alphabet, una empresa de Google, que también ofrece servios de almacenamiento de información. La colaboración de Google con ICE desató una protesta en la empresa con la firma de una petición de 900 empleados.

Otras empresas con las que Mullin tiene conexiones son Microsoft, RTX, L3Harris Technologies y VSE, y algunas de las cuales podrían alcanzar beneficios de hasta $850,000 dólares, según el reporte de Public Citizen.

“Más allá de estos conflictos de interés profundamente preocupantes, toda la evidencia indica que Mullin planea seguir los crueles pasos de Kristi Noem y Trump en el DHS con una aplicación más agresiva de la ley, más detenciones y una mayor defensa de la inmunidad del ICE. No debería ser confirmado”, agregó Gilbert.

Mullin sin experiencia en emergencias

La organización Climate Power en Acción advirtió que el senador Mullin no tiene experiencia en el manejo de desastres, pero además ha rechazado en el Senado acciones esenciales contra la gestión de emergencias, lo cual preocupa debido a que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) depende del DHS.

“Tiene un historial de votación en contra de ayudas cruciales para catástrofes y de socavamiento de la FEMA, y apoyó públicamente al liderazgo catastrófico de Kristi Noem”, indica la organización en un reporte. “Mullin ha priorizado sistemáticamente la obstrucción partidista por encima de la seguridad pública”.

Hay preocupación de que Mullin ayude a “desmantelar los programas de ayuda en caso de catástrofes”, lo que pondría en riesgo a diversas comunidades.

“Mullin votó en contra de la resolución de crédito (CR) de septiembre de 2024, que destinaba $20 mil millones de dólares al Fondo de Ayuda en caso de Desastre de la FEMA”, se advierte. “Mullin votó múltiples veces en contra de proporcionar ayuda tras el huracán Sandy, incluido el paquete de ayuda por 60.2 mil millones de dólares para las víctimas”.

La falta de experiencia de Mullin en temas de seguridad nacional y emergencias también radica en que nunca formó parte de los comités de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes o del Senado.

“Mullin escribió anteriormente una carta a la FEMA, en la que se oponía a una nueva política que exigía a los estados que tuvieran en cuenta los efectos del cambio climático en sus planes estatales de mitigación de riesgos, calificando dicha política como ‘excesiva'”, se agrega.

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