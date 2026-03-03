Thom Tillis arremete contra Kristi Noem en el Senado y pide su renuncia

Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, el senador Thom Tillis lanzó una crítica directa y sostenida contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una intervención de aproximadamente 10 minutos que generó aplausos entre los asistentes.



“Les estoy haciendo una evaluación de desempeño; no busco una respuesta”, afirmó Tillis. “Una y otra vez me he sentido decepcionado”.



El legislador republicano, quien se retirará al final de su mandato el próximo año, cuestionó el manejo de fondos federales, la aplicación de leyes migratorias y la supervisión interna del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Críticas por aplicación de leyes migratorias y detenciones

Tillis acusó a Noem de aplicar leyes migratorias de forma indiscriminada y de vulnerar derechos de ciudadanos estadounidenses.



“Solo queremos cifras. Queremos mil al día, seis mil al día, nueve mil al día, porque las cifras importan, ¿verdad? No, no importan. Lo que importa es la calidad”, sostuvo.



“Lo que hemos visto bajo su liderazgo, señora Noem, es un desastre”, recriminó el legislador de Carolina del Norte.



El senador afirmó que bajo su gestión se ha detenido a personas inocentes que posteriormente resultaron ser ciudadanos estadounidenses.

Cuestionamientos por muertes en Minnesota

El senador centró parte de su intervención en los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, ocurridos en Minnesota.



“Volviendo a Minneapolis, ¿por qué no podemos decir simplemente que cometimos un error?”, preguntó.

Tillis señaló que la forma en que se están llevando a cabo las deportaciones es incorrecta y sostuvo que no admitir errores debilita la confianza pública. Además, consideró que el Departamento de Justicia debería iniciar una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Good, similar a la abierta en el caso de Pretti.



“Las fuerzas del orden deben aprender de esto. No se las protege ignorando los hechos”, declaró, y añadió que todas las agencias de la jurisdicción deberían ser invitadas a revisar el caso.



Fondos de FEMA y presuntas violaciones legales

Otro de los ejes de la crítica fue la retención de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Tillis anunció que solicitará un desglose de los recursos retenidos y afirmó que habitantes de Carolina del Norte continúan afectados por la política que exige la firma de Noem para desembolsos superiores a $100,000 dólares.



El senador mostró un gráfico que, según indicó, refleja una caída en los reembolsos de FEMA durante la segunda administración de Donald Trump.



“La Ley de Seguridad Nacional de 2002 prohíbe expresamente al Secretario de Seguridad Nacional restringir o desviar los recursos de FEMA”, afirmó, agregando que tiene motivos para creer que se estaría violando la ley.

Investigaciones y supervisión interna del DHS

Tillis también cuestionó el avance de la investigación sobre “La Telaraña de Carlota”, una redada migratoria del DHS en Carolina del Norte.



“Estoy esperando respuestas. La solicité hace un mes”, señaló.



Además, presentó una carta de la Oficina del Inspector General que menciona 10 casos en los que, bajo el liderazgo de Noem, se habría impedido el desarrollo de investigaciones consideradas cruciales.



“Eso es evadir la situación, es una falta de liderazgo, y por eso he solicitado su renuncia”, declaró, mientras se escuchaban aplausos en la sala.



“No quiero aplausos. Por favor, no me hagan eso”, añadió, indicando que suspendería nominaciones.

Referencia a episodio personal revelado en libro

En el tramo final de su intervención, Tillis criticó un pasaje del libro de Noem en el que relata haber matado a uno de sus perros.



“Hablas de matar a un perro de 14 meses. Un perro de esa edad es básicamente un adolescente en edad canina… decidiste matar a ese perro porque no le dedicaste el tiempo adecuado al entrenamiento”, recprochó el legislador republicano.



El senador comparó esa decisión con lo ocurrido en Minneapolis y afirmó que el país espera un liderazgo excepcional.

Respuesta limitada de Noem

Durante toda la intervención, Noem solo tomó la palabra en una ocasión para confirmar que el zar fronterizo Tom Homan reporta directamente al presidente Trump.



La audiencia concluyó en medio de un clima tenso tras la petición formal de renuncia realizada por Tillis.

