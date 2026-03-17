Amazon lanza envíos en 1 hora en varias ciudades de EE.UU. para competir con Walmart

Amazon incrementó su apuesta por la velocidad en la entrega de pedidos, para mejorar su posición como empresa de delivery de gran alcance a nivel nacional.

Este martes 17 de marzo de 2026, la compañía anunció la expansión de su servicio de entregas exprés a miembros de Amazon Prime en 1 hora en cientos de ciudades y entregas el mismo día o en pocas horas en más de 2,000 localidades de Estados Unidos.

El gigante del comercio electrónico busca reforzar su posición, principalmente frente a rivales como Walmart, ante la creciente demanda de los consumidores por recibir productos casi de inmediato.

Amazon acelera su estrategia de entregas rápidas en EE.UU.

La empresa liderada por Andy Jassy se ha dedicado a fortalecer su red logística para reducir sus tiempos de entrega. Como resultado, el servicio de entregas en una hora está disponible en más áreas urbanas, apoyado por una red de centros de distribución más cercanos al consumidor.

De acuerdo con The Associated Press (AP), Amazon ha reorganizado su red logística en varias regiones del país, lo que le permite acortar distancias y acelerar los tiempos de entrega, debido a que la demanda por entregas rápidas se ha disparado, especialmente en productos de uso diario.

Lo que realmente puedes recibir en 60 minutos

El servicio no aplica a todo el catálogo de Amazon, pero sí a miles de productos considerados esenciales o de alta rotación.

Entre ellos destacan:

Artículos de supermercado y alimentos

Productos de cuidado personal

Electrónica básica

Artículos para el hogar

La empresa explicó que los pedidos elegibles se procesan desde centros logísticos cercanos, lo que permite cumplir con la promesa de entrega en menos de una hora en zonas específicas.

Los usuarios pueden verificar la disponibilidad ingresando su código postal en la plataforma de Amazon.

El detalle que marca la diferencia frente a Walmart

Este movimiento de Amazon también se ha convertido en una respuesta contundente para competir directamente con Walmart, que también fortaleció su propio servicio de entregas en el mismo día en Estados Unidos.

De acuerdo con AP, ambas compañías han destinado miles de millones de dólares en infraestructura logística para captar a consumidores que priorizan la inmediatez.

Amazon señaló que las expectativas de los clientes han cambiado y, entre ellas, la velocidad de entrega es una prioridad.

Mientras que a nivel comercial, esta competencia se traduce en un beneficio directo al consumidor, ya que presiona a las empresas a mejorar tiempos y costos.

¿Cuánto cuesta el servicio para los usuarios?

El acceso a entregas en una hora está vinculado a la suscripción de Amazon Prime, que en Estados Unidos tiene un costo de $139 dólares al año o $14.99 al mes.

Sin embargo, algunos pedidos pueden incluir cargos adicionales dependiendo del monto de compra o la rapidez de entrega seleccionada. Amazon ha señalado que busca mantener opciones de entrega gratuita en ciertos casos, especialmente en pedidos que superen un mínimo de compra.

Por qué esto importa para los consumidores latinos

Para muchas familias hispanas en EE.UU., este tipo de servicios se traduce en un ahorro de tiempo significativo, especialmente para personas que tienen jornadas laborales extensas o múltiples responsabilidades.

Así como acceder a la posibilidad de recibir productos esenciales en pocas horas, ante situaciones de urgencia, por ejemplo en zonas urbanas con alta densidad de población latina, donde la demanda de conveniencia es mayor.

El crecimiento de las entregas rápidas en cifras

El impulso por reducir tiempos de entrega se ha acelerado en los últimos años.

Datos clave del sector:

Se estima que Amazon cuenta con más de 250 millones de miembros Prime a nivel global , según firmas de análisis

, según firmas de análisis La empresa ha invertido miles de millones de dólares en logística en los últimos años

Walmart y Amazon han expandido su red de entregas rápidas a miles de tiendas en EE.UU.

Según estudios, la velocidad de entrega se ha convertido en uno de los principales factores de decisión de compra.

Qué cambia realmente con esta nueva estrategia

El consumo digital está cambiando los hábitos de compra de las personas. Ahora, las empresas no solo buscan competir por precio o variedad, sino también por tiempo. Este nuevo factor ha obligado a las empresas a optimizar sus cadenas de suministro y acercar inventarios al cliente final.

Para el consumidor, esto significa una experiencia más cercana a la compra en tienda física, pero sin salir de casa.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre envíos en 1 hora de Amazon en EE.UU.

¿En qué ciudades está disponible la entrega en 1 hora?

El servicio se está expandiendo en cientos de ciudades, principalmente en zonas urbanas. La disponibilidad depende del código postal del usuario.

¿Todos los productos califican para entrega en 60 minutos?

No. Solo ciertos productos seleccionados, principalmente artículos de alta demanda y disponibles en centros cercanos.

¿Necesito Amazon Prime para usar este servicio?

Sí, en la mayoría de los casos el acceso está vinculado a la suscripción Prime.

¿Tiene costo adicional la entrega rápida?

Puede haber cargos extra dependiendo del pedido, aunque algunos envíos son gratuitos con un costo mínimo de compra.

¿Cómo compite esto con Walmart?

Ambas empresas están invirtiendo en entregas rápidas, pero Amazon busca diferenciarse con mayor cobertura y velocidad de entrega.

Conclusión

La expansión de las entregas en 1 hora por parte de Amazon es un nuevo capítulo en la competencia por el comercio electrónico en Estados Unidos. La velocidad ya no es un valor agregado, sino una expectativa del consumidor.

Es probable que esta tendencia se intensifique, obligando a más empresas a adoptar modelos similares. Para los usuarios, esto representa mayor conveniencia, pero también una transformación en la forma en que se consumen productos diariamente.

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