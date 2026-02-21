Walmart implementa táctica en cajas de autocobro para frenar robos de clientes

Walmart, una de las tiendas favoritas de los consumidores en Estados Unidos por sus precios y variedad de productos, ha tenido que enfrentar un problema recurrente: los robos en las cajas de autocobro. Para contrarrestarlo, los empleados han comenzado a aplicar nuevas estrategias que buscan detener a quienes intentan salir con productos sin pagar.

Cómo funciona la táctica de las cajas congeladas

Los trabajadores han empezado a “congelar” las cajas de autocobro en ciertos momentos, obligando a los clientes a pedir ayuda a un empleado para continuar con la compra. Esta medida está diseñada para frenar a quienes deliberadamente omiten escanear algunos artículos y salir de la tienda con productos sin pagar.

El método permite a los empleados detectar intentos de hurto en tiempo real, ya que las cajas pueden pausarse de manera remota. De esta forma, los presuntos ladrones no tienen más opción que interactuar con el personal antes de completar la compra.

Caso reciente de robo detectado en Leesburg

Un ejemplo reciente ocurrió el 4 de febrero, cuando William Monroe Houst Parks, de 53 años, fue arrestado por no haber escaneado artículos por un valor de 50 dólares en una caja de autopago. Aunque un empleado congeló su caja para detenerlo, Parks intentó continuar con el robo.

Tras pagar sólo algunos productos, el presunto ladrón fue enviado a la oficina de Protección de Activos y finalmente detenido por la policía de Leesburg. Este caso demuestra cómo la táctica de congelar cajas puede ayudar a prevenir pérdidas y a poner a los infractores a disposición de las autoridades.

Medidas de seguridad en Walmart

Según una exempleada de Walmart, detener deliberadamente las cajas de autopago es una práctica común para investigar posibles robos. El personal puede pausar los quioscos de forma remota, obligando a los clientes sospechosos a solicitar ayuda antes de salir de la tienda.

El robo en las cajas de autocobro se ha convertido en un desafío importante para Walmart, que pierde hasta 3,000 millones de dólares cada año debido a hurtos, según datos de Reuters. La implementación de estas tácticas no solo busca proteger los productos, sino también garantizar la seguridad de los trabajadores y mantener la experiencia de compra para los clientes honestos.

Con estas medidas, Walmart demuestra que combina tecnología y supervisión humana para reducir pérdidas y disuadir a quienes intentan aprovecharse de las cajas de autopago.

