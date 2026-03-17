El Salvador aprueba cadena perpetua y endurece su guerra contra las pandillas

El Salvador acaba de dar uno de los giros más fuertes en su sistema penal en décadas. El Congreso aprobó una reforma que habilita la cadena perpetua para delitos graves, en una decisión impulsada por el presidente Nayib Bukele.

La medida forma parte de la estrategia del gobierno para profundizar su lucha contra las pandillas, uno de los ejes centrales de su gestión.

El gobierno de Bukele impulsa penas más duras contra delitos graves. Crédito: Salvador Melendez | AP

Qué cambia con la cadena perpetua en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes, con los votos de 59 de 60 diputados, reformar la Constitución para instaurar la cadena perpetua de prisión para homicidas, violadores y terroristas, tal como había propuesto el Gobierno de Nayib Bukele.

Concretamente, se ha acordado reformar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República que prohibía la cadena perpetua en el país centroamericano. Con la reforma, se abre la puerta a penas mucho más severas. El sistema penal salvadoreño deja de tener límites en las condenas.

La cadena perpetua se aplicaría a delitos considerados de máxima gravedad: homicidios agravados, violaciones, crímenes vinculados a estructuras criminales y delitos especialmente violentos.

El objetivo del gobierno es claro: endurecer las penas para disuadir el crimen.

La estrategia de Bukele contra las pandillas

Desde su llegada al poder, Bukele impulsó una política de seguridad basada en el control territorial y el encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas. Una y otra vez, ha repetido que no cree en la reinserción social de los pandilleros. “Es un delito continuado. Las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte”, subraya.

En los últimos años, miles de personas fueron detenidas, se construyeron cárceles de alta seguridad y se redujeron significativamente los homicidios. La cadena perpetua aparece ahora como un nuevo paso dentro de ese enfoque.

Desde el oficialismo, la medida se presenta como una respuesta a la violencia histórica que sufrió el país. El discurso es contundente: los delitos más graves deben tener las penas más duras posibles.

Para muchos salvadoreños, el cambio refleja una demanda social que lleva años: mayor seguridad y justicia más estricta.

Las críticas a la reforma

Sin embargo, la decisión también generó cuestionamientos. Organizaciones de derechos humanos y algunos analistas advierten sobre posibles abusos en el sistema judicial, falta de garantías en los procesos y riesgo de condenas desproporcionadas.

Según el World Prison Brief (WPB), con unos 1.700 prisioneros por cada 100.000 habitantes, este pequeño país centroamericano tiene la mayor población carcelaria del mundo.

Hoy, el debate se centra en el equilibrio entre seguridad y derechos individuales.

Hombres detenidos en la cárcel salvadoreña de máxima seguridad Cecot. Crédito: Oficina de prensa de la presidencia de El Salvador | AP

Un modelo que genera impacto en la región

La política de seguridad de El Salvador ya viene siendo observada por otros países de América Latina. Algunos gobiernos analizan medidas similares, mientras que otros advierten sobre los riesgos de replicar el modelo. La introducción de la cadena perpetua intensifica ese debate.

Más allá de lo legal, la reforma marca un cambio profundo en la forma en que el país enfrenta el crimen. El Salvador pasa a tener un sistema penal más duro, alineado con una política que prioriza el control y la disuasión.

Para sus defensores, es un paso necesario. Para sus críticos, un punto de alerta. La aprobación de la cadena perpetua no es solo una reforma legal. Es una señal política.

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