Bukele y Sheinbaum son los presidentes con mayor aprobación en América Latina: estudio

Los presidentes Nayib Bukele, Claudia Sheinbaum y Daniel Ortega encabezan la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, mientras que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ubica en el último lugar, de acuerdo con un estudio de CB Consultora Opinión Pública.

El sondeo, realizado entre el 10 y el 15 de febrero de 2026 en 18 países de la región, ubica a Bukele en el primer puesto con 72.6% de aprobación y 24.8% de desaprobación. Le sigue Sheinbaum con 68.5% de respaldo y 29.9 % de rechazo.

Ortega aparece en el tercer lugar con 62.1% de imagen positiva y 35.1% negativa, pese al contexto político que atraviesa Nicaragua y a sus 19 años en el poder. En el extremo opuesto del ranking figura Rodríguez, con 23.7% de aprobación y 72.7% de desaprobación.

La dirigente chavista asumió como presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas en un operativo de fuerzas estadounidenses.

En la parte alta del listado también se encuentran el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con 54.8% de favorabilidad y 41.1% de rechazo, y el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, con 53.2% de respaldo frente a 43.3% de desaprobación.

En la franja media aparece el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con 49.2% de aprobación y 47.5% de rechazo, mostrando un aumento en la valoración negativa frente a mediciones previas. Algo similar ocurre con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien ahora se ubica octavo con 46.8% de apoyo y 51.7% de desaprobación, tras haber liderado la encuesta en diciembre.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ocupa el séptimo lugar con 48.8 % de aprobación y 46.3 % de rechazo. Más abajo se sitúa el mandatario de Honduras, Nasry Asfura, quien asumió el 27 de enero y registra 43.4% de respaldo frente a 50.4% de valoración negativa. También figuran en la mitad inferior Gabriel Boric (Chile), con 43.2% de apoyo; Santiago Peña (Paraguay), con 42.9%; y Yamandú Orsi (Uruguay), con 40.7%, todos con niveles de rechazo superiores al 50%.

Entre los presidentes con menor aprobación están Gustavo Petro (Colombia), con 38.3%; Daniel Noboa (Ecuador), con 36.8%; y Bernardo Arévalo (Guatemala), con 34.9%. En los últimos lugares aparecen José Jerí, quien ejercía como presidente interino de Perú al momento del estudio —y fue destituido el 17 de febrero— con 32.8% de respaldo, y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, con 31.6% de aprobación y 64.7% de rechazo.

La encuesta se aplicó a 22,487 personas, con muestras de entre 2,004 y 2.630 encuestados por país, un nivel de confianza del 95% y un margen de error de entre ±1.9% y 2.2% por nación.

