Irán está negociando para llevar partidos de Mundial 2026 a México

La Federación de Fútbol de Irán (Ffiri) está negociando para que la selección juegue sus partidos correspondientes al Grupo G del Mundial 2026 en México, según informó este lunes la embajada iraní en territorio mexicano.

La embajada aseguró que en vista de la negación de visas de Estados Unidos, la delegación iraní está buscando llevar sus encuentros a suelo mexicano a falta de tres meses para la Copa del Mundo.

“Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico y administrativo necesario”, subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada.

¡¡ÚLTIMA HORA!! 🚨😱



La Federación de Irán 🇮🇷 está NEGOCIANDO con la FIFA para jugar TODOS sus partidos del Mundial 2026 en MÉXICO 🇲🇽



Se NIEGAN rotundamente a pisar Estados Unidos 🇺🇸 para disputar la Copa del Mundo 🏆❌



📌 El presidente Mehdi Taj declaró: "Definitivamente no… pic.twitter.com/rn17YFpcHF — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) March 17, 2026

“La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto”, añadió Psedniddeh, quien afirmó que “queremos mucho al pueblo mexicano y, para nosotros, la mejor opción es que nuestros juegos se celebren en México”.

Por su parte, la cuenta en X de la representación del país persa (@IraninMexico) cita una declaración del presidente de la Ffiri, Mehdi Taj, en las que asegura que “ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, ciertamente no viajaremos a Estados Unidos. Actualmente estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa del Mundo se celebren en México”.

Donald Trump advirtió a Irán de no asistir por su seguridad

Trump aseguró que la selección de fútbol de Irán es “bienvenida” en el Mundial 2026 en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por “su propia seguridad”.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”, escribió en la red Truth Social.

El mensaje del líder estadounidense se produjo un día después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara que «no hay condiciones» para que su país participe en el Mundial. Esto después de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán que comenzaron el pasado 28 de febrero.

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