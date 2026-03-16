Estados Unidos reveló los uniformes que lucirá la selección en el Mundial 2026

El lanzamiento de los nuevos uniformes de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos de cara al Mundial 2026 representa un cambio en la relación entre jugadores, la federación y la marca deportiva encargada del diseño.

Las nuevas camisetas, que se presentarán por primera vez en los amistosos frente a Bélgica y Portugal a finales de marzo, reflejan un proceso creativo donde los futbolistas tuvieron una voz decisiva, a diferencia de ocasiones anteriores.

These are our Stars & Stripes. 🇺🇸



Kits for the believers who dare to want more. pic.twitter.com/LieT9gomhh — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) March 16, 2026

Por primera vez, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos lanzó uniformes desarrollados con participación directa de sus jugadores, quienes opinaron sobre materiales, colores y detalles visuales desde el comienzo del proceso.

El objetivo de la federación y la marca Nike, según explicaron ambas partes, es consolidar una identidad visual que distinga y perdure en el equipo nacional.

El descontento de los jugadores con los uniformes usados en la Copa del Mundo anterior motivó a la federación y a Nike a cambiar su enfoque.

Diseño de los propios futbolistas

En esta etapa, una docena de jugadores participó activamente desde el principio, evaluando materiales y propuestas de diseño, además de aportar sus preferencias sobre colores y texturas.

El resultado es una colección en la que los futbolistas influyeron directamente, llegando a pedir una revisión total del uniforme alternativo, de acuerdo con directivos de la federación.

El uniforme principal toma inspiración en la bandera estadounidense, mostrando franjas rojas y blancas onduladas que recorren horizontalmente la camiseta.

El diseño busca transmitir una identidad “indudablemente estadounidense” y se aparta de modelos anteriores, considerados demasiado simples por los jugadores.

Por su parte, la camiseta de visitante adopta un tono oscuro, denominado obsidiana, con estrellas metálicas que solo se distinguen de cerca o bajo ciertos ángulos de luz.

Sobre la elección del azul marino con estrellas plateadas, el mediocampista Tyler Adams afirmó: “Creo que va a ser una camiseta clásica”.

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