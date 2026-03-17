Qué hago si mi suegra me odia: 2 consejos de un coach de parejas

Las relaciones de pareja no solo involucran a dos personas. En la mayoría de casos, la familia también juega un papel determinante, especialmente cuando la convivencia o cercanía con la suegra se vuelve complicada, debido a sensaciones de rechazo o tensión constante.

De acuerdo con especialistas en dinámicas familiares, una de las razones más comunes detrás de esta situación son los celos. Para muchas madres, la llegada de una nueva pareja puede percibirse como una especie de pérdida emocional, lo que genera actitudes defensivas o distantes.

Frente a este escenario, el coach de relaciones, matrimonio y familia Jorge Lozano propone dos estrategias claras para manejar el conflicto y evitar que afecte la relación de pareja.

Lee también: 7 cosas de la mujer que le gustan a los hombres, según experto en parejas

2 consejos para manejar un escenario complicado: mi suegra me odia

1. Hazle entender tu lugar en la relación

El primer paso, según el experto, es asumir una postura firme pero respetuosa. La recomendación es hablar directamente con la suegra y dejar claro que la relación de pareja es una decisión tomada por dos adultos.

Hazle entender que la pareja ya no depende emocionalmente de su madre como antes. Es importante comunicar que el vínculo ha evolucionado y que ahora existe una nueva prioridad en la vida de esa persona.

Este tipo de conversación debe darse con calma, evitando confrontaciones innecesarias, pero sin caer en ambigüedades. La claridad ayuda a reducir malentendidos y establece una base de respeto mutuo.

2. Establece límites claros desde el inicio

El segundo consejo es marcar límites. Para Jorge Lozano, este punto es fundamental para evitar que la suegra interfiera en decisiones que corresponden únicamente a la pareja.

Poner límites no significa generar distancia emocional, sino definir hasta dónde puede opinar o involucrarse. En muchas ocasiones, las tensiones surgen porque se permite una participación excesiva en temas privados.

El especialista insiste en que estos límites deben comunicarse de forma directa. Aunque algunas frases puedan parecer fuertes, la intención es dejar claro que hay espacios que deben respetarse.

Además, subraya que este proceso debe ser respaldado por la pareja. Es decir, no se trata solo de una conversación individual, sino de una postura conjunta que refuerce la estabilidad de la relación.

El papel de la comunicación en la pareja

Más allá de la relación con la suegra, los expertos coinciden en que la comunicación dentro de la pareja es clave. Cualquier incomodidad debe hablarse a tiempo para evitar conflictos mayores.

Cuando una persona siente que su pareja no establece límites con su familia, pueden surgir resentimientos que terminan afectando la relación. Por eso, el diálogo abierto y la toma de decisiones en conjunto resultan fundamentales.

En definitiva, aunque no siempre es posible cambiar la actitud de una suegra, sí es posible gestionar la situación con inteligencia emocional. La combinación de claridad, límites y apoyo en pareja puede marcar la diferencia para mantener el equilibrio y evitar que terceros interfieran en la relación.

Te puede interesar:

· Cómo elegir un buen preservativo: 4 consejos de expertos

· 5 alimentos que blanquean los dientes, afirman odontólogos

· ¿Qué pasa después de la muerte? 3 respuestas de la IA que jamás te dieron