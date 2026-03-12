Cómo elegir un buen preservativo: 4 consejos de expertos

Usar correctamente un preservativo no siempre es suficiente, también es fundamental saber elegir uno bueno, seguro, eficaz y placentero. Este método anticonceptivo, uno de los más tradicionales de la intimidad, previene infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados.

En farmacias y tiendas especializadas existen muchas opciones: diferentes tamaños, texturas, sabores e incluso modelos con lubricantes especiales. Y aunque la variedad puede resultar atractiva, no todos los preservativos funcionan igual para todas las personas.

La compañía Durex, líder mundial en productos de salud sexual, destaca que elegir el correcto puede marcar la diferencia entre una experiencia placentera y segura o una situación incómoda.

4 consejos de expertos para elegir un buen preservativo

1. Elegir una marca confiable

Uno de los primeros aspectos que recomiendan los expertos es optar por marcas reconocidas y productos que cuenten con certificaciones de seguridad.

Los preservativos pasan por controles de calidad diseñados para garantizar su resistencia y eficacia. Las marcas con trayectoria suelen someter sus productos a pruebas que verifican su capacidad para prevenir embarazos y reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual cuando se utilizan correctamente.

Aunque en algunos casos los preservativos genéricos pueden resultar más económicos, los especialistas señalan que vale la pena invertir en productos que tengan buena reputación y cumplan con estándares sanitarios.

2. Elegir el tamaño correcto

Un error frecuente es comprar preservativos sin considerar el tamaño adecuado. Algunos hombres optan por modelos más grandes por motivos de apariencia o por desconocimiento, pero esto puede afectar la eficacia del método.

Un preservativo demasiado pequeño puede generar incomodidad y aumentar la fricción, lo que eleva el riesgo de rotura.

Por el contrario, uno demasiado grande puede deslizarse durante la relación sexual.

Por esa razón, los especialistas recomiendan conocer las medidas del “miembro” en estado de erección para elegir un tamaño que se ajuste correctamente.

3. Prestar atención a la anchura nominal

Otro factor importante es la anchura nominal, un dato que aparece en la caja del preservativo y que muchas personas suelen ignorar.

Este valor se expresa en milímetros y corresponde al ancho del preservativo cuando está plano. En términos prácticos, representa aproximadamente la mitad del perímetro del condón.

Por ejemplo, si el perímetro del “miembro” es cercano a 10 centímetros, los expertos suelen recomendar un preservativo con una anchura nominal de alrededor de 52 milímetros. Este tipo de medida permite que el preservativo se ajuste con mayor comodidad y estabilidad.

Conocer este dato puede ayudar a evitar problemas durante el uso y mejorar la sensación durante la relación sexual.

4. Tener varias opciones disponibles

Tener diferentes opciones a mano puede resultar útil en distintas situaciones. Algunos modelos incluyen lubricantes adicionales que ayudan a reducir la fricción, mientras que otros tienen texturas diseñadas para aumentar la estimulación.

También existen preservativos con efecto retardante, pensados para quienes buscan prolongar la duración del encuentro sexual.

Contar con más de una alternativa permite elegir la más adecuada según el momento y las preferencias de la pareja, sin correr el riesgo de prescindir de protección por no tener el modelo correcto disponible.

Elegir un preservativo adecuado no solo contribuye a una mayor seguridad, sino que también puede mejorar la comodidad y la confianza durante las relaciones sexuales.

