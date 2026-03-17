El director del Centro Nacional Antiterrorista designado por el presidente Donald Trump, Joe Kent, presentó su renuncia este martes, y justificó su salida por discrepancias de la administración actual con la intervención militar en Irán por parte de Estados Unidos.

“Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, declaró Kent en la red social X.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Justificaciones de Trump para ataques en Irán

Mientras que el presidente Trump justificó los ataques iniciales alegando una “amenaza inminente” y la necesidad de responder a posibles ofensivas preventivas por parte de Irán, otros organismos de seguridad han presentado datos distintos, informó CNN.

Diversos informes del Pentágono enviados al Capitolio contradicen la versión de la Casa Blanca. En dichos documentos, altos mandos de defensa aseguraron que no existían planes por parte de Irán para atacar a las fuerzas de la región, a menos que el país persa fuera agredido primero.

Los motivos presentados por el mandatario han variado entre la protección de ciudadanos que protestaron en las calles iraníes y la eliminación del riesgo de que Irán desarrolle tecnología nuclear o armamento de largo alcance.

Asimismo, se fue mencionada la neutralización de un régimen vinculado al apoyo de grupos terroristas. A pesar de que Trump ha instado a la población iraní a tomar el control de su nación, otros altos funcionarios gubernamentales sostienen que la finalidad de la guerra no es un cambio de régimen.

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