Israel afirma haber matado a Ali Lariyani, jefe de seguridad de Irán

El Ministerio de Defensa de Israel confirmó este martes la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, un fallecimiento ocurridi durante una serie de ataques aéreos nocturnos dirigidos contra lo que el gobierno israelí calificó como “infraestructuras del régimen” en territorio iraní.

“Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno”, declaró el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, en un comunicado.

Previamente, el Departamento de Prensa de la oficina del primer ministro dio información sobre una medida enfocada en eliminar objetivos iraníes: “El primer ministro Benjamín Netanyahu ordena la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní”.

Perfil de Ali Lariyani

Ali Lariyani, nacido en Irak en 1958, era una de las figuras con mayor peso político en Irán. Medios de comunicación árabes lo situaban como el hombre más influyente del país, solo por detrás de perfiles como Mojtaba Jameneí. Su carrera incluyó más de diez años como presidente del Parlamento iraní y un periodo como comandante de la Guardia Revolucionaria.

En el ámbito académico, Lariyani contaba con una licenciatura en Matemáticas e Informática por la Universidad de Teherán y un máster en Filosofía por la Universidad de As Sharif. Su última aparición pública fue el pasado viernes en una marcha en Teherán.

Israel Katz vinculó estos eventos con declaraciones recientes de Donald Trump sobre la “alta tasa de rotación en la cúpula iraní”, señalando que dicha tendencia está en aumento.

El ministro añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel operan con fuerza para reducir la capacidad de misiles y destruir infraestructura clave, lo que, según sus palabras, “hace retroceder a Irán décadas”.

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