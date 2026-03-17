Trump ofrece suavizar política migratoria para destrabar financiación del DHS; sigue cierre parcial

El presidente Donald Trump está dispuesto a flexibilizar aspectos de su política migratoria como parte de las negociaciones con demócratas para reactivar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permanece parcialmente cerrado desde el 14 de febrero.

Casa Blanca plantea concesiones para reabrir el DHS

La Casa Blanca envió este martes 17 de marzo una carta a las senadoras republicanas Susan Collins y Katie Britt detallando una serie de propuestas orientadas a facilitar un acuerdo bipartidista.

El documento, firmado por Tom Homan, el zar fronterizo, señala que el gobiern de Trump está dispuesto a limitar acciones de control migratorio civil, así como a ampliar la supervisión del Congreso sobre centros de detención y exigir identificación visible a los agentes.

Más cámaras corporales y control a agentes migratorios

Entre las medidas planteadas se incluye el aumento del uso de cámaras corporales en agentes migratorios, aunque con excepciones para operaciones encubiertas del DHS.

La administración también afirma haber trabajado “de buena fe” para alcanzar un acuerdo e insta a los demócratas a avanzar en la financiación completa del departamento.

Negociaciones tras semanas sin acuerdo

La carta llega después de que senadores demócratas presentaran una propuesta con cambios en la aplicación de las leyes migratorias, tras semanas de negociaciones sin resultados.

El financiamiento del DHS no logró aprobarse en la Cámara de Representantes en medio de tensiones por la política migratoria del Gobierno.

Demandas demócratas tras protestas en Minnesota

Las negociaciones se intensificaron luego de protestas en Minnesota, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales durante operativos migratorios.

Los demócratas han exigido mayor control sobre las acciones de los agentes, incluyendo la prohibición de ocultar su identidad y la necesidad de órdenes judiciales para realizar detenciones o registros.

Impacto del cierre en aeropuertos y servicios

El cierre parcial del DHS ya comienza a afectar a los ciudadanos, con retrasos en aeropuertos estadounidenses debido a la falta de personal de seguridad.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, señaló que la propuesta “no cambió mucho”, aunque reconoció que incluye concesiones relevantes por parte de la Casa Blanca.

Las negociaciones continúan abiertas y, de concretarse un acuerdo entre republicanos y demócratas, permitirían la reapertura total del DHS.

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