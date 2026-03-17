Agentes de la TSA renuncian por impagos mientras se disparan las esperas

Tras un mes del cierre parcial del gobierno, cientos de empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) que no recibieron su sueldo completo han renunciado, mientras que otros han tomado el tiempo libre no programado, lo que causa más dificultades de viaje mientras una tormenta invernal azota el Medio Oeste y los pasajeros de las vacaciones de primavera tratan de llegar a sus destinos.

Muchos de los viajeros se enfrentan a largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos, incluyendo el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, donde el lunes los tiempos de espera llegaron a ser de dos o tres horas.

Más de 300 agentes de la TSA renunciaron, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una publicación en X.

TSA agents are being forced to work without pay for the third time in nearly six months.



This Democrat-caused chaos has forced more than 300 of these officers—who are on the frontlines protecting American travelers—to LEAVE the force.



Enough is enough. pic.twitter.com/cZAzjEKW2h — Homeland Security (@DHSgov) March 13, 2026

El fin de semana anterior, los trabajadores en cuestión no recibieron su primer sueldo completo desde que inició el cierre parcial a mediados del mes de febrero, luego de que la financiación DHS, que supervisa la TSA, venciera en medio de un enfrentamiento entre republicanos y demócratas sobre la reforma migratoria federal.

“No es culpa suya porque no les pagan y no van a venir aquí. Yo tampoco lo haría”, expresó Victoria Kilgore mientras trataba de llevar a su familia de cuatro personas de Atlanta a Punta Cana, México, de vacaciones. “Solo intentas recuperar tu tiempo, tener un pequeño respiro de la Matrix, pero la Matrix te atrapa igual”.

En una misiva enviada el domingo, los directores ejecutivos de las principales aerolíneas, incluyendo American, Delta, Southwest y JetBlue, hicieron un llamado al Congreso a restablecer la financiación del DHS y a adoptar una solución bipartidista para garantizar que los trabajadores de la aviación federal reciban su salario en los cierres de gobierno.

“Es difícil, si no imposible, poner comida en la mesa, echar gasolina al coche y pagar el alquiler cuando no te pagan”, decía la carta.

A finales de 2025, el cierre gubernamental más largo de la historia de la nación llegó a su fin luego de que un número creciente de controladores aéreos y agentes de seguridad de la TSA no se presentaran a trabajar.

Los controladores de tráfico aéreo no se ven afectados por el actual cierre que todavía sigue.

No es sorprendente que cientos de trabajadores de la TSA hayan renunciado en esta oportunidad, declaró Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, en un comunicado el domingo. El sindicato representa a más de 46,000 empleados uniformados de la TSA.

“La mayoría de los estadounidenses renunciarían a sus trabajos si no recibieran su sueldo el día de pago”, indicó Kelley. No obstante, muchos agentes continúan trabajando con “cuidado y profesionalismo”, añadió.

El año pasado, alrededor de 1,110 agentes “se separaron de la TSA en octubre y noviembre”, de acuerdo con los datos de la TSA compartidos el mes pasado con el Subcomité de Asignaciones para la Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Sin embargo, la reducción del personal no se debe únicamente a las renuncias. La tasa de ausencias imprevistas de los agentes de primera línea subió a un promedio del 6% en medio del cierre actual, en comparación con aproximadamente 2% antes de que se interrumpiera la financiación, informó CBS News, que cita estadísticas de la TSA.

“Los agentes no solo no se presentan, sino que tienen razones para ello. Ya sea porque no pueden echar gasolina a su coche o porque tienen que cuidar de sus hijos”, dijo Aaron Baker, líder sindical de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales en Atlanta.

De acuerdo con una ley de 2019, los trabajadores federales tienen garantizado el pago retroactivo de sus sueldos una vez concluya el cierre del gobierno.

Menos dinero y mucha menos ayuda

En el último gran cierre del gobierno federal, que afectó a toda la administración, se ofreció más ayuda financiera a los empleados federales con dificultades.

Algunos trabajadores pudieron acceder a préstamos a corto plazo sin intereses de sus instituciones financieras para cubrir sus gastos durante el período de crisis. Aparte, varias organizaciones sin fines de lucro organizaron eventos para ofrecer alimentos y artículos para el hogar a los afectados.

“Los agentes están furiosos. Quieren que esto termine. Están listos para recuperar cierta normalidad y cierta estabilidad en sus vidas”, agregó Barker.

En esta circunstancia, varios trabajadores entrevistados aseguraron no estar recibiendo el mismo apoyo. Algunos han optado por retirar miles de dólares de sus cuentas de jubilación para pagar sus deudas, y otros están pidiendo dinero prestado a familiares y amigos. Muchos tratan de averiguar qué facturas pueden dejar sin pagar o qué gastos pueden posponer hasta que vuelvan a recibir su salario.

La ciudad de Atlanta está proporcionando a los funcionarios de la TSA dos vales de comida por turno y aparcamiento gratuito, entre otras medidas de respaldo, de acuerdo con un comunicado del alcalde Andre Dickens emitido el lunes.

Varios aeropuertos han empezado a pedir a los viajeros que ayuden a los agentes de la TSA. El Aeropuerto Internacional de Denver, el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas están pidiendo donaciones de artículos, incluyendo tarjetas de regalo para supermercados y gasolina, alimentos no perecederos, productos de higiene y artículos para bebés, informó CNN.

Los responsables del Aeropuerto Internacional de Portland habilitaron zonas de donación donde los viajeros y los integrantes de la comunidad pueden dejar alimentos, artículos para el hogar y tarjetas de regalo.

“No podríamos mantener el funcionamiento del aeropuerto de Portland (PDX) tan eficiente sin la colaboración de nuestros socios federales”, declaró un portavoz del aeropuerto. “Mientras continúa el cierre parcial del gobierno, cientos de agentes de la TSA en PDX son considerados personal esencial y siguen trabajando sin remuneración”.

En Idaho, el aeropuerto de Boise ha puesto cajas para donaciones de alimentos y el aeropuerto regional de Pocatello está aceptando donaciones de alimento, artículos para el hogar y tarjetas de regalo.

“Las consecuencias financieras de este cierre, el daño al historial crediticio, los pagos atrasados ​​y la pérdida de viviendas persistirán incluso después de que el gobierno reabra sus puertas”, manifestó Barker.

Tormentas, vacaciones y largas filas

Las filas de seguridad también se han hecho interminables el lunes en los aeropuertos al sur de Florida, debido a los efectos del cierre parcial del gobierno, el incremento del tráfico en las vacaciones de primavera y las interrupciones causadas por las tormentas a lo largo de la costa este.

Pasar por el control de seguridad del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood podría tardar hasta una hora en algunos momentos, y las filas a veces llegaban hasta la calle.

“Solo estoy mirando hacia adelante, y esto es… esto es una locura”, señaló un viajero desde el final de la TSA.

“Son las vacaciones de primavera. Es lo que hay”, apuntó otro viajero que llevaba aproximadamente una hora haciendo cola.

Para hacer el momento más agobiante, algunos de los pasajeros facturaron su equipaje y esperaron en la cola solo para darse cuenta de que su vuelo programado había sido cancelado.

Cerca de uno de cada cinco vuelos en el aeropuerto de Fort Lauderdale fueron cancelados el lunes, dicen los datos de la página web de seguimiento de vuelos FlightAware. Se registraron cerca de 600 cancelaciones en los aeropuertos de Fort Lauderdale y Miami.

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