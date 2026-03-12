Sin acuerdo en el Senado: Vuelve a fracasar la votación para financiar el DHS

El Senado volvió a fracasar este jueves en su intento de avanzar un proyecto para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que prolonga el cierre parcial de la agencia que comenzó a mediados de febrero.

La propuesta, impulsada por los republicanos, obtuvo 51 votos a favor y 46 en contra, pero no alcanzó el mínimo de 60 votos requerido para avanzar en la cámara. Se trató del cuarto intento del bloque republicano para aprobar una medida que permitiría financiar al DHS hasta septiembre.

La parálisis, que comenzó el pasado 14 de febrero, tiene su raíz en un desacuerdo profundo sobre la estructura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los demócratas han condicionado cualquier presupuesto a la implementación de reformas, motivada por la indignación tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales en enero pasado. El senador John Fetterman fue el único demócrata que respaldó la iniciativa este jueves.

Bloqueos mutuos

Ambas partes han intentado maniobras tácticas que han terminado en bloqueos mutuos.

Los republicanos buscaron una extensión temporal por unanimidad que fue frenada por los demócratas; por su parte, estos últimos intentaron financiar de forma individual a agencias como la Guardia Costera, FEMA y CISA, propuesta que los republicanos rechazaron.

Durante el debate en el pleno, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, defendió la posición de su partido al afirmar que el desacuerdo sobre el papel de ICE no debería paralizar los servicios del DHS.

“Todos sabemos que no tenemos un acuerdo sobre cómo lidiar con el ICE”, dijo Schumer, aunque añadió que eso no debería implicar que los pasajeros de aeropuertos y los ciudadanos estadounidenses se conviertan en “rehenes” del conflicto político.

El líder de la mayoría republicana en la cámara, John Thune, respondió señalando que su partido ha intentado repetidamente aprobar medidas temporales para mantener operativo el departamento mientras continúan las negociaciones sobre la política migratoria.

Crisis por el cierre del DHS

Mientras el Capitolio sigue sumido en reproches mutuos, los efectos del cierre ya golpean directamente a los ciudadanos y trabajadores federales:

Impacto en Aeropuertos: Se reportan filas de seguridad masivas debido a la falta de personal.

Se reportan filas de seguridad masivas debido a la falta de personal. Situación Laboral: Se prevé que los agentes de la TSA no reciban su primer salario completo esta semana.

Se prevé que los agentes de la no reciban su primer salario completo esta semana. Fuga de Personal: Las ausencias laborales se han duplicado y cientos de empleados de la TSA han presentado su renuncia definitiva.

